AVM Perakende Ciro Endeksi, martta yüzde 114 arttı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi'nin Mart ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, 2020 yılı Mart ayının yarısı kapalı olduğu için tam doğru bir kıyaslama olmamakla beraber ciro endeksi, Mart 2021 döneminde, Mart 2020 dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 113,8 oranında artarak 340 puana yükseldi.

Mart 2021 döneminde metrekare verimlilik endeksi, Şubat 2021 dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde ise yüzde 44,1 oranında artışla 340 puana yükseldi.

Endeks verileri çeyrek bazlı değerlendirildiğinde 2021 ilk çeyrek verileri geçtiğimiz yılın ilk çeyreğiyle karşılaştırıldığında yüzde 2,8'lik düşüşle 279 puan olarak gerçekleşti.

Metrekare verimliliği 1.297 TL

Sektöre ait ciro endeksi, Anadolu ve İstanbul'un GLA büyüklükleri ağırlıklandırarak hesaplanırken, AVM'lerde kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Mart 2021'de İstanbul'da 1.599 TL, Anadolu'da 1.095 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Mart 2021'de 1.297 TL olarak gerçekleşti.

AVM'lerde kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar 2021 birinci çeyreğinde 2020 yılı birinci çeyreği ile karşılaştırıldığında yüzde 2,8 düşüşle 1.044 TL oldu.

Geçtiğimiz yılın Mart ayı ile karşılaştırıldığında AVM'lerdeki teknoloji kategorisinde yüzde 129,5 oranında artış oldu. Diğer kategorisinde yüzde 124,2, giyim kategorisinde yüzde 120,7, ayakkabı kategorisinde yüzde 103,8, yiyecek-içecek kategorisinde yüzde 61,5 ve hipermarket kategorisinde yüzde 41,1'lik artış yaşandı.

Mart 2021 dönemi, Şubat 2021 dönemi ile karşılaştırıldığında yiyecek-içecek kategorisinde yüzde 87,8, ayakkabı kategorisinde yüzde 58,3, giyim kategorisinde yüzde 50,9, diğer kategorisinde yüzde 37,2, teknoloji kategorisinde yüzde 28,0 ve hipermarket kategorisinde yüzde 18,2'lik artış yaşandı.

İlk çeyrekte ziyaretçi sayısı yüzde 51,2 düştü

Mart 2021 verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 6'lık bir artış olduğu gözlemlendi.

Mart 2021 döneminde ziyaret sayısı endeksi bir önceki ay Şubat 2021 ile karşılaştırıldığında yüzde 51,4 oranında bir artış yaşandı.

2021 birinci çeyreği geçtiğimiz yılın birinci çeyreği ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısında yüzde 51,2 oranında düşüş yaşandı.