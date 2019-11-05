AVM Perakende Ciro Endeksi, yüzde 3,5 arttı

05 Kasım 2019

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi’nin Eylül ayı ve 3. çeyrek sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi Eylül 2019 döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 3,5 oranında artış kaydederek 294 puana ulaştı. 2019 yılının 3. çeyreğinde ise, bir önceki yılın aynı dönemine göre perakende ciro endeksinde yüzde 8,5 oranında artış kaydedildi.



AVM’lerde kiralanabilir alan (m²) başına düşen cirolar Eylül 2019’da İstanbul’da 1.348 TL, Anadolu’da 971 TL olarak gerçekleşirken Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Eylül 2019’da 1.122 TL olarak kaydedildi.

Çeyrek bazlı m² başına düşen ciroda ise bir önceki yılın aynı dönemi baz alındığında nominal olarak yüzde 8,6 oranında artış yaşandığı görülüyor. 2019 yılının 3. çeyreğinde AVM’lerde metrekare verimliliği 1.207 TL olarak gerçekleşti.

Eylül 2019’da Metrekare Verimliliğinde En Yüksek Artış Ayakkabı Kategorisinde

Eylül ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış ayakkabı kategorisinde yaşandı. Ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 12,6’lık bir artış gösterdi.

Geçtiğimiz yılın Eylül ayı ile karşılaştırıldığında, AVM’lerdeki teknoloji kategorisi metrekare verimliliği yüzde 11,0, hipermarket kategorisi metrekare verimliliği yüzde 7,3, giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 7,2 oranında artış gösterirken diğer* kategorisi metrekare verimliliği yüzde 4,5 ve yiyecek-İçecek kategorisi metrekare verimliliği yüzde 6,5 oranında azaldı.

Ziyaret Sayısı geriledi

Eylül 2019 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 6,2 oranında daralma yaşandığı görülmektedir. 2019 yılının 3. çeyreğinde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 oranında bir düşüş gerçekleşti.



Eylül ayı endeksi ile ilgili olarak AYD tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı: “Eylül ayı endeks sonuçlarına baktığımızda son iki ayda olduğu gibi yine enflasyon oranının altında bir artış gözlemliyoruz. Üçüncü çeyrek sonuçlarını geçtiğimiz yıl ile karşılaştırdığımızda ise yüzde 8,5 gibi bir büyüme söz konusu, uzun vadede artış yaşanmış olması sektörümüz için olumlu bir gelişme. Öte yandan kategoriler bazında en yüksek artışların ayakkabı ve teknoloji kategorilerinde olması okula dönüş döneminin bu artışta etkili olduğunu gösterirken metre kare verimliliğinde Ağustos ayına göre bir miktar düşüş yaşanması tüketicinin alışverişlerinde zorunlu ihtiyaçlara öncelik verdiğine ve daha temkinli hareket ettiğine işaret ediyor.”