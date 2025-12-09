AVM sektörü yol ayrımında: Potansiyel büyük ama yatırımlar yavaşladı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin (AYD) “Alışveriş Ekonomisi Zirvesi”nin 16’ncı buluşması, 9 Aralık 2025’te Swissotel The Bosphorus İstanbul’da ve çevrim içi platformlarda eş zamanlı olarak düzenlendi. Fiba Commercial Properties ana sponsorluğunda yapılan zirve, sektör temsilcilerini bir araya getirirken “1 Numaralı Markalar” ödülleri de sahiplerini buldu. Etkinliğin açılışını AYD Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Şapkacı ile Fiba CP CEO’su Yurdaer Kahraman gerçekleştirdi.

"Türkiye'nin potansiyeli büyük"

Açılış bölümünde söz alan AYD Başkanı Nuri Şapkacı, küresel gayrimenkul sektörünün büyüklüğünü hatırlatarak, bu alanın dünya ekonomisindeki yerinin doğru okunması gerektiğini vurguladı. Gayrimenkul sektörünün küresel GSYH’nin yaklaşık dört katı büyüklüğe ulaştığını, tüm fiziki altınların toplam değerinin 20 kat üzerine çıktığını ve dünya borsalarının toplam değerinin üç katına denk geldiğini ifade etti. Türkiye’nin bu dev hacim içinde çok daha yüksek pay alma potansiyeli bulunduğunu dile getirdi.

Şapkacı, sektörün 2025’in ilk 10 ayında metrekare verimliliğinde yüzde 29 arttığını, yıllık enflasyonun yüzde 32,87 olduğu dönemde reel cirolarda sınırlı bir gerileme görüldüğünü söyledi. Aynı dönemde ziyaretçi girişlerinin yüzde 3,4 azaldığını belirtti.

AVM yapımları yavaşladı

2026’da Türkiye’de 6 yeni AVM açılmasının planlandığını aktaran Şapkacı, "Tüm bu koşullar altında yatırımlar tarafına baktığımızda, 2026 yılında Türkiye’de 6 yeni alışveriş merkezinin açılması planlanıyor. Fakat önemle belirtmek gerekir ki bu projelerin neredeyse tamamının inşaatı pandemi öncesine dayanıyor. Olağan dışı koşullar sebebiyle yavaşlayan süreçler şimdi tamamlanma aşamasına geliyor" diyerek yeni yatırımlar ile mevcut AVM’lerde yenileme süreçlerinde büyük bir yavaşlama yaşandığını dile getirdi.

"Dolaylı 2,1 milyon kişiye istihdam sağlanıyor"

Türkiye AVM ekosisteminin 50 milyar dolarlık yatırım hacmine sahip olduğunu hatırlatan Şapkacı, ülkede 450 AVM, 43 bin mağaza ve yıllık 2,5 milyar ziyaretçi bulunduğunu; sektörün doğrudan 600 bin, dolaylı 2,1 milyon kişiye istihdam sağladığını söyledi.

Sektör paydaşlarına çağrı

Sektörün geleceğine ilişkin Şapkacı, "Mevcut tıkanıklık yalnızca bizi değil, büyümek isteyen tüm markaları, ülkemize gelmek isteyen uluslararası perakendecileri de etkiliyor. Bu markalara yer bulmakta zorlanıyoruz. Bu nedenle buradan tüm perakendecilere de bir davet yapmak istiyorum: Ciroları nasıl artırırız, verimliliği nasıl yükseltiriz, markalar nasıl büyür, ihtiyaçlar ve çözümler nelerdir? Gelin ortak masada bunları konuşalım" dedi.

Şapkacı, 2026’da da 2025’e benzer bir görünüm öngördüklerini, ancak yılın son çeyreğinde enflasyondaki düşüşün tabloyu bir miktar iyileştirebileceğini belirtti.