AVM'ler ve markalar perakendenin geleceğini konuştu

26 Nisan 2019

Murat KÜÇÜK

İSTANBUL - Dünyanın en büyük alışveriş merkezi yönetimi şirketlerinden ECE'nin bu yıl 11'incisini düzenlediği “Uluslararası Perakende Kiralama Günü”nde sektörün geleceği konuşuldu. Beşiktaş’taki Four Seasons Otel’de gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye'nin ve dünyanın perakende devlerinin üst düzey yöneticileri ve şirket sahiplerinin yanı sıra AVM yatırımcıları da katılım gösterdi. 400'den fazla katılımcının yer aldığı etkinliğin ana gündem maddesi Türk perakende sektöründe zor zamanlarda oluşan fırsatlar oldu.



ECE Türkiye CEO’su ve Genel Müdürü Stefan Zeiselmaier, ticari gayrimenkullerde sürekli bir dönüşüm sürecinden geçildiğini ve alışveriş merkezlerinin sunmakta oldukları perakende fonksiyonlarına ek olarak deneyimsel birer platform haline geldiğini belirttiği konuşmasında, 2019 yılında öne çıkan yaklaşımlarla birlikte ECE Türkiye’nin alışveriş merkezlerine yönelik planlarını ve hedeflerini anlattı. Zeiselmaier, “ECE olarak Türkiye’nin büyük potansiyeline inancımız ve bağlılığımız devam ediyor. Zor günleri, birlikte iş yaptığımız perakende grupları ve yatırımcılarımızla birlikte omuz omuza aşacağız” dedi. Etkinlikte, ECE Yönetim Kurulu Üyesi Steffen Eric Friedlein “Zor Zamanlarda Perakende Sektöründe Fırsatlar” konulu bir sunum gerçekleştirdi.



ECE Türkiye Uluslararası Perakende Kiralama Günü’nde Türkiye ve dünya ekonomisi ile ilgili bilgiler verdiği ve gelecek projeksiyonları yaptığı konuşmasında Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, “Türkiye'nin katma değerli mal üretimine yoğunlaşması ve sermaye piyasalarını derinleştirmesi gerekiyor” dedi. Etkinlik kapsamında, ECE Türkiye AVM Yönetimi Direktörü Semet Yolaç Canlıel moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, HD Holding CEO’su Emin Güvenç, Hayal Kahvesi sahibi ve kurucu ortağı Fehmi Yaşar, Derimod Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Zaim ve Media Markt Türkiye CEO’su Yenal Gökyıldırım, markalarının zor zamanlardaki stratejilerini katılımcılarla paylaştı.