AVM'lerde cirolar yüzde 20, ziyaretler yüzde 41,5 azaldı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi’nin nisan ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, bu yılın mart ve nisan döneminde kısıtlamalar doğrultusunda hizmet veren AVM’lerde ciro endeksi nisan döneminde, bir önceki ay ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 19,7 oranında azalarak 273 puan olarak gerçekleşti.

Endeks, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde ise yüzde 582,5 oranında artarak 273 puana yükseldi. Bu yükselişte geçen yıl nisan ayında AVM'lerin büyük ölçüde kapalı olması etkili oldu.

AVM’lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar nisanda İstanbul’da bin 488 TL, Anadolu’da 742 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise bin 40 TL olarak gerçekleşti.

Ziyaret sayısı yüzde 41,5 azaldı

Nisanda AVM’lerdeki diğer kategorisi metrekare verimliliği yüzde 23,3 artış gösterdi. Metrekare verimlilik endeksi, hipermarket kategorisinde endeks yüzde 10,6, teknoloji kategorisinde 25,1, ayakkabı kategorisinde yüzde 30,4, giyim kategorisinde yüzde 30,9 ve yiyecek-içecek kategorisinde de yüzde 45,5 azaldı.

Ziyaret sayısı endeksi ise nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 41,5 azaldı. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise ziyaret sayısında yüzde 675 bir artış gözlemlendi.