AVM’lerde köklü dönüşüm başlıyor

20 Mayıs 2020

Yener KARADENİZ/İSTANBUL

Koronavirüs salgını tüm sektörleri olduğu gibi perakende sektörünü de dönüştürüyor. Bu kapsamda hem AVM’lerin hem de markaların iş yapma şekillerinde önemli değişimlerin yaşanacağını dile getiren Esas Gayrimenkul CEO’su Cem Eriç, dijitalleşmenin bu alanda öncelikli olacağını söyledi. Eriç, “Aslında bu değişim başlamıştı. AVM’ler kabuk değiştirme sürecindeydi. Koronavirüs bu değişimi hızlandırdı” dedi. Koronavirüs salgını sürecinde online alıverişin çok hızlı büyüdüğüne dikkat çeken Eriç, “Bundan sonraki dönemde AVM’lerde fiziki mağazalar ile online alışverişin birleştiği noktalar artacak. Online ticaret teslim noktaları oluşacak. Temassız ödeme noktaları artacak. Markaların büyüklüğü değil toplum için nasıl fayda ürettikleri önemli olacak” dedi.

Markalara önemli destek

Bugüne kadar sektörüne 600 milyon Euro’luk yatırım yapan Esas Gayrimenkul’ün portföyünde 7 adet AVM, 3 adet ofis binası, 1 adet hastane ve arsalar yer alıyor. Şirket ayrıca 3 adet AVM yönetiyor. 420 bin metrekarelik kiralanabilir alan ile Türkiye’nin toplam AVM portföyünden yaklaşık yüzde 4’lük pay aldıklarını anlatan Cem Eriç, karantina sürecinde kendi yatırımları olan AVM’lerin hiçbir perakendecisinden kira ve ortak gider talep etmediğini anlatan Eriç, sonraki 3 aylık süre için de sabit kiradan feragat ettiklerini, sadece sözleşmelerde yer alan ciro kirasını alacaklarını söyledi. Eriç, yanı sıra 20 Mart öncesi döneme ait borçlarda ise erteleme imkanı sunduklarını belirtti ve eylül ayı ile normalleşmenin başlayacağı, 2021’in ilk çeyreği itibari ile de koronavirüs öncesi rakamlara ulaşılacağı tahmininde bulundu.

AVM’lerde yaz döneminin geçiş dönemi olacağını söyleyen Eriç, “Şu an markaların yüzde 40’ı açıldı. İlk günlerde ziyaretçi girişi koronavirüs öncesinin yüzde 30’lar seviyesinde kalırken, cirolar ise 50 seviyesinde gerçekleşti. Bu da gelen misafirlerin hedef odaklı olduğunu gösteriyor. Cafe ve restoranların açılması ile bu rakamlar artacaktır” ifadelerini kullandı.

AVM yönetimlerine odaklanacak

Yurt içinde Burda markası ile AVM açan Esas Gayrimenkul bundan sonraki dönemde daha çok AVM yönetimine odaklanacak. Cem Eriç, “Yatırımcısı olmadığımız projelerin yönetiminde bir fırsat gördük. Zaman içinde fırsat olursa mevcut alışveriş merkezleri içinde satın alma fırsatlarına her zaman sıcak bakabiliriz” dedi. Şirket, en son Konya’da Kent Plaza’nın yönetimini aldı. Eriç, yılsonuna kadar bir ya da iki projenin daha sonuçlanmasını hedeflediklerini kaydetti.

AVM yatırımları bekleyecek



AVM yatırımcıları için şartların değiştiğini söyleyen Eriç, “Yeni yatırımlar bekleyecek. Bugün piyasa koşulları yeni yatırımı teşvik edecek koşullarda değil. İnsanlar çok kısa vadeli bakıyor. Orta ve uzun vadeli planlama yapmak kolay değil. Yeni AVM yatırımı yapacak yatırımcı ise açık alan kapalı alan dengesini gözetecek. Malzeme seçimlerinde kendini temizleyebilen ya da kolay temizlenebilen hijyene uygun malzeme tercihi öne çıkacak” diye konuştu. Esas Gayrimenkul olarak kendilerinin sektörü bilinçlendirmek amacı ile birkaç araştırma kurumu ile webinarlar düzenlediklerini ve önümüzdeki dönem de bunlara devam edeceklerini söyledi. Eriç ayrıca sağlık çalışanlarına yönelik maske ve tulum temini ile sokak hayvanları için de çeşitli noktalara mama ve su istasyonları kurduklarını paylaştı.