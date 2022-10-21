AVM’lerde sendikalaşma hızlandı

ANKARA (DÜNYA)

KOOP-İŞ Sendikası Puma mağazalarında toplu sözleme imzalandığını açıkladı. Sendikadan verilen bilgide, AVM’lerde faaliyet gösteren mağazalarda sendikal örgütlenmeye hız verdikleri belirtilerek, daha önce perakende sektöründe IKEA, H&M, Metro Grossmarket ve Nike gibi global markalarda örgütlenmenin ardından Puma mağazalarında da toplu pazarlık sisteminin başladığını duyurdu.

KOOP-İŞ Genel Başkanı Eyüp Alemdar, önemli ücret ve sosyal hak iyileştirmesi yanında, haftalık tatilin 2 güne çıkarıldığı Türkiye'deki 27 mağazayı kapsayan sözleşmenin 13 Ekim’de imzalanarak yürürlüğe girdiğini belirtti. Eyüp Alemdar, AVM’lerde sendikalılığın çok düşük düzeyde olduğunu, ağır çalıma koşullarına karşılık ücretlerin düşük kaldığını, bu alanda örgütlenmeye özel önem verdiklerini vurguladı. Nike mağazalarındaki örgütlenmenin ardından Puma’daki işçilerin de örgütlendiğini kaydeden Eyüp Alemdar, "AVM'lerde ve özelliklede spor giyim mağazalarındaki örgütlenmelerimiz ve akabindeki başarılı toplu iş sözleşmelerimiz iş kolumuzdaki sendikasız çalışanlar arasında büyük bir heyecan yarattı. Sendikalaşmaya ve sendikamıza ciddi bir ilgi var. Üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak, ücret ve sosyal haklarını geliştirmek için verdiğimiz mücadelemiz, yeni örgütlenmelerimizle birlikte devam edecek” dedi.