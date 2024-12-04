AVM'lerden markalara fahiş fiyatlı tarife: Dövizle kira kabusu geri mi dönüyor?

AYD Başkanı Nuri Şapkacı, AVM’lerde yerli ve yabancı birçok markanın yer bulamadığını belirterek, yüzdesel artışlarla algı yaratıldığını savundu. Artan kiralara ilişkin "AVM yatırımcıları hayır kurumu değil, anahtarı teslim etmemiz bekleniyor” dedi. Şapkacı'nın bu sözlerine Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel'den sert tepki geldi.

CNBC-e ekranlarında açıklamalarda bulunan Öncel, Şapkacı'nın üslubunu eleştirdi, "Üsluplar ekonomi diline uygun değil" dedi.

Kira artışında fahiş talep

Yüzde 62 olan kira artış oranına dikkat çeken Öncel, "AVM'lerde perakendeciler sabit kira ve ciro kirası ödüyorlar. Fiyat artışları rayiç fiyat olarak AVM'ye ödediğimiz rakamlar. Dünkü toplantıda ciro kira ödenmiyormuş gibi konuşulmuş. 4-5 katı kira artış talepleriyle karşı karşıya kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Perakende sektöründe rayiç bedel sıkıntısı

Rayiç yaklaşımı eleştiren BMD Başkanı, "'Anahtarı verelim' üslubu yanlış. 5 kat artışla geliyorlar. Perakende sektörünün ve üyelerimizin yüzde 92'sinin bu konularda çok ciddi sıkıntısı var" diye konuştu.

'Dövizle kira kabusunu tekrar görmek istemiyoruz'

İki yıldır dolar bazında yüzde 30 daha fazla kira ödediklerini aktaran Öncel, şöyle konuştu:

"Dövizle kira kabusunu tekrar görmek istemiyoruz. Muhataplarımızın ciddiye alınır bir noktada olduklarını düşünmüyorum. 45 AVM'ye kesilen cezaya kimse itiraz etmedi. Perakende sektörünün zor anlarında biz de işbirliğinden yanayız."

'Stopaj hayata geçmemeli'

Öncel, e- ticarette stopaja yönelik şunları söyledi:

"Stopaj konusu rakamsal olarak çok yüksek, takibi çok zor. Markaları ve ticaret dünyasının yaşatılması için böyle bir verginin hayata geçmemesini rica ediyoruz. Yüzde 15 zaten e-ticaret dünyasında inanılmaz yüksek bir rakam. Firmaya çok ciddi yük getirir."

AYD Başkanı Şapkacı'nın açıklamaları

AYD Başkanı Nuri Şapkacı, BMD'nin fahiş kira artışları ve fesih hakkı konusundaki eleştirilerinin sektöre zarar verdiğini belirtmişti

2018 yılında dövizden TL’ye geçilmesiyle bazı AVM’lerin gelir kaybı yaşadığını ve bankalara devredildiğini hatırlatan Şapkacı, mevcut düzenlemelere göre kira artışlarının resmi oranlara bağlı olduğunu ifade etmiş, 5. yılın sonunda kira tespit davalarıyla rayiç bedelin belirlenebileceğini söylemişti.