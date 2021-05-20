AVM’lere kademeli akın

Yener KARADENİZ

Hafta sonu açıklanan kademeli normalleşme adımları kapsamında AVM’lerin açılmasına yönelik alınan karar, normalleşmenin ilk gününde AVM’lerde yoğunluğa yol açtı. Salgın öncesi günlük 6 milyona çıkan ziyaretçi ağırlayan AVM’lerde söz konusu rakam normalleşmenin ilk gününde 2 milyon 200 bine ulaştı. Ertelenen ihtiyaçların harekete geçmesinin etkisi en fazla bebek ve çocuk ürünlerinin bulunduğu mağazalarda görüldü. Sektör temsilcileri, tam normalleşmeye geçilmesi beklenen 1 Haziran sonrasında günlük ziyaretçi sayısının 4 milyonu aşmasını bekliyor. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, daha önceki tecrübeleri sayesinde AVM’lerin tüm hazırlıkları yaparak açıldığını ve salgın öncesine göre daha erken kapanan kurumların ilk gün için de oldukça iyi bir ziyaretçi sayısına ulaştığını söyledi. Bilindiği üzere hafta sonu yayınlanan genelgeye göre salgın öncesi 10:00-22:00 saatleri arasında hizmet veren AVM’lerin çalışma saatleri 10:00-20:00’a çekilirken hafta sonları ise kapalı kalmaya devam edileceği belirtildi.

Salgın öncesi gelecek bahara kaldı

Hüseyin Altaş, food court’ların (yeme içme alanı) açık olmaması ve hafta sonu kapalı kalınmaya devam edilmesi nedeni ile günlük ziyaretçi sayılarında bir müddet daha bu seyirde gitmesini beklediklerini söyledi. Altaş’ın verdiği bilgilere göre, sayısı 441’i bulan AVM’ler salgın öncesinde günlük 6 milyon ziyaretçi ağırlıyordu. Kısıtlamanın olduğu dönemlerde ise bu rakam 2-2,5 milyon arasında değişiyor. 1 Haziran sonrası hızlı bir iyileşme beklediklerini anlatan Altaş, “Bu yıl pandemi öncesi rakamlara ulaşılması zor. Sene sonuna doğru her şey yolunda giderse 5 milyona ulaşmayı bekliyoruz. Salgın öncesine ise 2022’nin bahar aylarında döneriz diye düşünüyoruz” diye konuştu. Altaş, gelen ziyaretçilerin yine salgın öncesine göre daha hedef odaklı olduklarını ve çok vakit harcamadan ihtiyacını karşılayıp gittiğini sözlerine ekledi.

Haziranda hızlı iyileşme bekleniyor

Bünyesinde ArmoniPark, ArenaPark ve Kayseri Park alışveriş merkezlerini bulunduran Avrupakent Gayrimenkul Geliştirme Genel Müdürü Muhsin Erkoç, haftanın ilk gününde beklediklerinin ötesinde bir ziyaretçi sayısına ulaştıklarını söyledi. Bünyelerinde bulunan tüm AVM’lerde hareketlilik yaşandığını kaydeden Erkoç, “İnsanlar hem ertelediklerini ihtiyaçlarını karşılamak hem de sıkıldıkları için AVM’lere geldi. Pandemi öncesinde hafta içi, hafta sonu değişmekle birlikte günlük ortalamada 35 bin ziyaretçi ağırlıyorduk. Kademeli açılışın ilk gününde de erken kapatmamıza rağmen her bir AVM’mizde 20-25 bin ziyaretçi rakamına ulaştık. Şu an sinemalar, çocuk eğlence alanları kapalı. Food court’ta ise paket servis ve gel al var. 1 Haziran itibari ile yeme içme alanlarında da açılma olacağını tahmin ediyoruz. Onların da açılması ile birlikte hem ziyaretçi hem de cirolarda önemli oranda artış bekliyoruz” diye konuştu. Erkoç, ilk gün için çocuk ve bebek mağazalarının oldukça yoğun olduğunu söyledi.

Tam kapanmada online satışlar yüzde 17 arttı

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde tüketim çok büyük oranda online’a kaydı. NeSatilir.com’un yayınladığı Türkiye Tam Kapanma Pazaryerleri Satış Raporu’na göre, online satışlar 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında bir önceki döneme oranla yüzde 17 artış gösterdi. Söz konusu dönemde İstanbullu tüketiciler en çok cep telefonu kapağı ve kılıfı satın alırken onu sırasıyla yüz temizleyici, sneaker, bitkisel ürünler ve t-shirt takip etti. Ankaralı tüketicilerin tercihlerinde yüz temizleyici başı çekerken sneaker, güneş gözlüğü, bitkisel ürünler ve t-shirt ilk beşte yer alan diğer kategoriler oldu. İzmir halkının top 5’inde ise cep telefonu kapağı & kılıfı, t-shirt, bitkisel ürünler, yüz temizleyici ve güneş gözlüğü yer aldı. Türkiye genelinde sepet ortalaması 128 TL olarak gerçekleşti. Yine rapora göre tam kapanma döneminde ev dekorasyon, giyim, kozmetik ve kitap kategorilerindeki satışlar artarken dezenfektan, kolonya, spor aletleri ve tıraş makinelerinin satış oranlarının azalması da dikkat çekti.