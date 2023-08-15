AVM'lerin ciroları yüzde 114 yükseldi

Haziran 2023 Döneminde ‘AVM Metrekare Verimlilik Endeksi’, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 114,6 artarak bin 989 puan olarak gerçekleşti. AVM Endeksi verileri ikinci çeyrek bazında geçtiğimiz yılın ikinci çeyreği ile karşılaştırıldığında yüzde 116,0 oranında artış göstererek 2023 ikinci çeyrek döneminde bin 817 puana yükseldi.

Haziran 2023 için açıklanan yıllık enflasyon oranının yüzde 59,95 olduğu dikkate alındığında, metrekare verimlilik endeksindeki artışın enflasyonun üzerinde olduğu göze çarpıyor. AVM’lerde kiralanabilir metrekare başına düşen ciro Haziran ayında Türkiye genelinde 7 bin 584 TL olurken İstanbul’da 9 bin 746 TL, Anadolu’da 6 bin 143 TL olarak gerçekleşti. 2023 yılı ikinci çeyrekte metrekare verimliliği ise 6 bin 922 TL şeklinde gerçekleşti.

Ziyaretçi sayısı yüzde 16 arttı

Ziyaret sayısı endeksinde ise ikinci çeyrek bazında geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 16,4’lük bir artış yaşandı. Haziran 2023 verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinin yüzde 21,9’luk bir artış ile 100 puana yükseldiği göze çarpıyor. Haziran 2023 döneminde ziyaret sayısı endeksi de geçtiğimiz mayıs ayına göre yüzde 11,1 oranında bir arttı.