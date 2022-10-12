AVM’lerin metrekare verimliliği yüzde 133 arttı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin Ağustos ayı sonuçları açıklandı. Anadolu ve İstanbul'un GLA büyüklükleri ağırlıklandırarak hesaplanan ciro endeksi, Ağustos 2022’de bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 133,4 artışla 1160 puana yükseldi.

Ağustos 2022 için açıklanan yıllık enflasyon oranının yüzde 80,21 olduğu düşünüldüğünde, metrekare verimlilik endeksindeki artışın enflasyonun üzerinde gerçekleştiğinin belirtildiği araştırmada, metrekare verimlilik endeksinin Temmuz 2022 dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 9,7 oranında artışla 1160 puana yükseldiği kaydedildi.

AVM’lerde kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Ağustos 2022’de İstanbul’da 5.719 TL, Anadolu’da 3.559 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Ağustos 2022’de 4,423 TL olarak gerçekleşmiştir.

Kategoriler bazında ciro endeksi

Endeks kategoriler bazında geçen yılın ağustos ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki, ayakkabı kategorisinde yüzde 169,1, teknoloji kategorisinde yüzde 140,7, giyim kategorisinde 134,3, hipermarket kategorisinde yüzde 126,4, yiyecek-içecek kategorisinde yüzde 122,7 ve diğer kategorisinde yüzde 119,7’lik bir artış yaşandı.

Kategoriler bazında ciro endeksi bir önceki ay olan Temmuz 2022 dönemi ile karşılaştırıldığında teknoloji kategorisinde yüzde 19,6, diğer kategorisinde yüzde 12,1, yiyecek-içecek kategorisinde yüzde 9,6, ayakkabı kategorisinde yüzde 9,2, hipermarket kategorisinde yüzde 8,4 ve giyim kategorisinde yüzde 5,8’lik bir artış yaşandı.

Ziyaret sayısı endeksi

Ağustos 2022 verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 14,8’lik bir artışla 85 puana yükseldi. Bir önceki ay ile karşılaştırıldığında ise yüzde 2,2’lik düşüş yaşandı.