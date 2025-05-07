Avrasya Ekonomi Zirvesi İstanbul’da başladı: Diyalog ve adil paylaşım vurgusu öne çıktı

28. Avrasya Ekonomi Zirvesi, İstanbul’da 50 ülkeden katılımla başladı. Küresel sorunlara karşı diyalog ve iş birliği çağrılarının öne çıktığı zirvede, ekonomik adalet, sürdürülebilirlik ve bölgesel entegrasyon vurgusu dikkat çekti.

Marmara Grubu Vakfı (MGV) tarafından, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) iş birliğinde düzenlenen zirveye, 50 ülkeden 300’ü aşkın siyasetçi, diplomat, akademisyen, inanç temsilcisi ve iş insanı katılıyor.

Bu yıl “Daha İnsancıl Bir Dünya – Yaşanabilir Bir Dünya İçin Diyalog” temasıyla gerçekleştirilen etkinliğin açılışında ekonomide adil paylaşım, uluslararası dayanışma ve sürdürülebilir kalkınma ön plana çıktı.

Davut Gül: En kötü barış, en iyi savaştan iyidir

Açılışta konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, adil olmayan ekonomik bölüşümün göç ve ticaret savaşları gibi küresel sorunlara neden olduğunu vurguladı. “Kaynaklar sınırlı değil, ihtiraslar sınırsız” diyen Gül, diyalogun savaş koşullarında bile önemini koruduğunu ifade etti

Fikret Kileci: Kaynakları doğru kullanan ülkeler kazanacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Ahmet Fikret Kileci, küresel ölçekte değişim ve dönüşümün hızlandığını belirterek bu sürece direnmenin yerine uyumlanmanın ve ortak aklın önemine işaret etti.

Türk ihracatçılarının rekabet gücüne dikkat çeken Kileci, inovasyonun temelinde kaynakların verimli kullanımı olduğunu söyledi.

Akkan Suver: Yeni bir küresel akla ihtiyaç var

MGV Genel Başkanı Dr. Akkan Suver, konuşmasında küresel sistemin savaşlar, terörizm ve ekonomik dalgalanmalara karşı ortak refleks geliştiremediğini vurguladı. Suver, diyalog, uzlaşı ve bölgesel iş birliğinin bu dönemde her zamankinden daha fazla önem kazandığını belirtti.

Aziz Sancar zirvenin şeref konuğu

Zirvenin onur konuğu, Nobel Kimya Ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar oldu. Sancar’ın katılımı, zirvede bilim, insanlık ve küresel sorumluluk ekseninde verilen mesajları güçlendirdi.

MGV 40. yıl ödülleri sahiplerini buldu

Zirve kapsamında Marmara Grubu Vakfı’nın 40. yılı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde şu isimler onurlandırıldı:

* Süleyman Demirel Demokrasi Ödülü: Emil Constantinescu (Romanya eski Cumhurbaşkanı)

* Bernard Lewis Yöneticilik Ödülü: Prof. Dr. İlber Ortaylı

* Şahap Kocatopçu İhracatçı Ödülü: Mustafa Gültepe (TİM Başkanı)

* Hüsamettin Kavi Sanayici Ödülü: Yusuf Hikmet Kaya (EAE YKB)

* Yusuf Çengel Siyaset Ödülü: Hikmet Çetin (eski Dışişleri Bakanı)

* 40. Yıl Teşekkür Ödülü: Kemal Erkan, Nihat Kandaloğlu, Ziyatdin Kassanov (DATÜB)