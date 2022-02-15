Avrasya Tüneli'nden ekonomiye 8,1 milyar lira katkı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'ne ilişkin yaptığı açıklamada, tünelin bakanlığın mega projeleri arasında yer aldığını söyledi.

2016’da açılan tünelin hem İstanbul trafiğini rahatlattığını hem de ekonomiye katkı sağladığını belirten Karaismailoğlu, 5 yılda 79 milyon aracın Avrasya Tüneli'nden geçtiğini kaydetti. Trafik verileri baz alınarak yapılan analize göre, tünelin kullanıcılarına 1 saatlik zaman tasarrufunun yanı sıra daha az yakıt tüketimi, emisyon azalımı ve kaza maliyeti gibi etmenlerle de katkı sağladığına işaret eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "Kozyatağı-Bakırköy koridoru dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, Avrasya Tüneli'ni kullanan sürücülerin, 2021 yılında 25 milyon saat zaman tasarrufu, 35 bin ton yakıt tasarrufu, 10 bin ton emisyon azalımı, 65 milyon araç-kilometre azalmasıyla oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde etmesi sonucunda ülke ekonomisine 5 yıllık toplam katkısı 8,1 milyar liraya ulaştı."

Avrasya Tüneli'nde 1 Ocak'tan itibaren tarifeli ücretlendirme sisteminin devreye alındığını anımsatan Karaismailoğlu, gece tarifesinde araçların yüzde 50 indirimli geçtiğini söyledi.

Yatırımların çevreci olmasına da önem verdiklerinin altını de kaydeden Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nin 2021'deki elektrik tüketiminin tamamını geri dönüştürülebilir kaynaklardan sağladığını, ayrıca 5 yılda toplam 37,2 ton atığın geri kazandırıldığını ve 50 bin ton emisyon azalımının gerçekleştiğini aktardı.