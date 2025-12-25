Avrupa 2026'da maaş tahminleri: İşte en güçlü ücret artışının yaşanacağı ülkeler

Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) göre, Euro Bölgesi'ndeki reel ücretler 2022'deki yüksek enflasyon döneminde yaşanan sert düşüşün ardından büyük ölçüde toparlandı.

Yurtdışı İstihdam Koşulları (ECA) 2025-26 Maaş Trendleri raporuna göre, reel maaşlar 2025 yılında Avrupa genelinde incelenen ülkelerin neredeyse tamamında artış gösterdi ve bu trendin 2026'da da devam etmesi bekleniyor.

Euronews'in derlediği rapora göre, 2025 yılının sonuna kadar incelenen 25 Avrupa ülkesinin 23'ünde reel ücretler artacak, Romanya (yüzde -0,9) ve Ukrayna (yüzde -3,2) ise düşüş gösterecek. Geri kalan ülkelerde ise büyüme oranları Avusturya'da yüzde 0,2'den Türkiye'de yüzde 5,1'e kadar değişiyor.

Türkiye en güçlü reel ücret artışına sahip 3. ülke

Türkiye'de, nominal ücretlerdeki yüzde 40'lık artış, IMF'nin yüzde 34,9'luk enflasyon tahminiyle birleştiğinde, reel olarak yüzde 5,1'lik bir artışa yol açtı. Bu da Türkiye'yi, Bulgaristan ve Macaristan'ın ardından en güçlü reel ücret artışına sahip ülke yapıyor. Ayrıca Türkiye'nin 2026 yılında yüzde 8,1 ile 2025 yılını da aşarak en yüksek reel ücret artışını kaydedeceği tahmin ediliyor. Ancak tüm bunlara karşılık enflasyonun uzun süredir ücret artışlarının üzerinde seyretmesi nedeniyle Türkiye'de alım gücü giderek azalırken, reel gelir gerilemeye devam ediyor.

Doğu Avrupa ekonomileri daha iyi performans gösterecek

ECA'ya göre 2025 yılında 25 ülkede ortalama reel ücret artışı yüzde 1,4, 2026'da ise yüzde 1,7 olacak. Raporda, Doğu Avrupa ekonomilerinin daha hızlı büyüme ve daha yüksek verimlilik sayesinde Batı Avrupa ülkelerine kıyasla daha iyi performans göstermesinin beklendiği vurgulanırken Macaristan, Polonya, Çekya ve Bulgaristan, reel ücret artışının en yüksek olacağı ülkeler arasında yer alıyor.

Birleşik Krallık, yüzde 1,1 ile Avrupa'nın büyük ekonomileri arasında reel ücret artışının en düşük olduğu ülke olmaya devam edecek. Birleşik Krallık ve İtalya'nın 2026 için öngörülen reel ücret artışları Fransa ve Almanya'nın biraz gerisinde kalırken, ülkeler arasındaki asıl farkın enflasyon beklentilerinden kaynaklandığı belirtiliyor. AyrıcaYunanistan (yüzde 0,9) hariç, tüm ülkelerde öngörülen büyüme yüzde 1'i aşıyor.

Büyük ekonomiler neden ortalamanın altında?

Birleşik Krallık'ın yanı sıra, İspanya ve Hollanda gibi büyük Batı Avrupa ekonomileri de bölgesel ortalamanın gerisinde kalmaya devam edecek. Raporda, enflasyonun hafiflemesine rağmen, bu ülkelerin halen yavaş verimlilik artışı, sıkı mali koşullar ve işverenlerin uzun vadeli ücret taahhütleri konusundaki temkinliliği gibi sorunlarla boğuştuğu belirtildi.