Avrupa, ABD gümrük vergilerine karşı misilleme hazırlığında

Trump'ın "Kurtuluş Günü" olarak adlandırdığı 2 Nisan tarihinde karşılıklı tarifeleri duyurması bekleniyor.

Karşılıklı tarifler, diğer ülkelerin Amerikan ürünlerine uyguladığı verginin aynısını ABD'nin söz konusu ülkelerin ürünlerine uygulaması anlamını taşıyor. Böylece ABD kendi ürününe ne vergi uygulanıyorsa benzerini o ülkeye yönelik hayata geçirmeyi planlıyor.

Avrupa Birliği'nde (AB) üretilen birçok ürünü etkilemesi beklenen bu yeni gümrük vergileri, kıtanın otomobilleri, çelik ve alüminyum için daha önce açıklanan yüzde 25'lik gümrük vergilerine ek olarak uygulanacak.

Avrupa'da tarife endişeleri sürerken, AB ve ABD arasında bir ticaret savaşını önlemek için yeni görüşmeler de yapılıyor.

ABD'nin yeni yönetiminin politikaları ve gümrük tarifeleri konusunda anlaşmazlık, AB'yi Trump'ın tarifelerine karşı harekete geçme baskısı altında bırakırken, birliğin sadece geleneksel tarifelerle değil aynı zamanda ABD'li hizmet sektörüne ve teknoloji şirketlerine karşı geniş kapsamlı önlemlerle karşılık verme niyetinde olduğunu düşündürüyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen dün yaptığı açıklamada, ABD'nin tarifelerine karşı güçlü biçimde misilleme yapmaya hazır oldukları mesajını verdi.

Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda konuşan Von der Leyen, gümrük vergisi çatışmasını Avrupa'nın başlatmadığını belirterek, AB'nin dünyanın en büyük tek pazarına sahip olduğunu, tarifelerle müzakere edecek ve buna karşı direnecek gücü bulunduğunu vurguladı.

Von der Leyen "Çıkarlarımızı ve değerlerimizi her zaman savunacağız." ifadelerini kullandı.

Tarifeler konusunda bir sonraki adıma ilişkin AB üyesi ülkelerin liderleri ile yakın temas halinde olduklarına dikkati çeken Von der Leyen, "ABD'nin yarınki duyurularını çok dikkatli bir şekilde değerlendirip yanıtımızı ayarlayacağız amacımız müzakereyle bir çözüm bulmak. Gerekirse çıkarlarımızı, halkımızı ve şirketlerimizi koruyacağız. Vereceğimiz karşılığın amacı konusunda çok net olmak istiyorum. Bu yüzleşmenin kimsenin çıkarına olmadığını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa basınında yer alan haberlerde, AB yetkililerinin, Trump’ın yeni gümrük tarifelerine karşı geleneksel tarife listelerinin çok ötesine geçen bir misilleme önlemleri listesi hazırladığı ifade edildi.

Haberlerde, söz konusu görüşmelerin yapıldığı binalara ABD'lilerin dinlemesini önlemek için telefon ve dizüstü bilgisayarlar da dahil hiçbir elektronik cihaza izin verilmediği de yer aldı.

Trump, şimdiye kadar, yılda 26 milyar avroluk Avrupa çelik ve alüminyum ürünleri ile yaklaşık 50 milyar avroluk araç ithalatına ek tarife uygulama kararı aldı.

AB tarafının, ABD'ye karşı alınacak önlemelerinin hizmet sektörünü içermesine kesin gözüyle bakılıyor. ABD teknoloji şirketlerine karşı özel vergiler ve ABD bankalarının faaliyetleri için lisanslama uygulaması da tartışılıyor.

Böylece, AB tarafı ABD Başkanı Trump'ın çevresindeki teknoloji ve finans sektörünün tarifelerden vazgeçilmesi konusunda desteğini almayı bekliyor.

ABD, özellikle Avrupa'nın dijital alandaki yasalar, savunma sektöründeki kurallar ve kamu ihalelerine erişimdeki kısıtlamalardan şikayetçi olurken, Trump, Avrupa'nın yasa ve standartlarını adil bulmuyor ve buna karşılık vereceğini ifade ediyor.