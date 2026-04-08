Avrupa, ABD tarifelerini yeni ortaklıklarla telafi edebilir

Avrupa Birliği'nin (AB) yürüttüğü serbest ticaret müzakerelerinin tamamlanmasının, ABD tarifelerinin olumsuz etkilerini dengeleyerek Avrupa ekonomisine katkı sağlayabileceği belirtildi. Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) ile Avrupa Ekonomik ve Mali Politika Araştırma Ağı (EconPol) iş birliğiyle hazırlanan analiz, yeni anlaşmaların büyüme üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğine işaret etti.

Yeni anlaşmalar büyümeyi destekleyebilir

"ABD Korumacılığı Çağında Yeni AB Ticaret Anlaşmalarının Ekonomik Potansiyeli" başlıklı analize göre, devam eden müzakerelerin sonuçlanması halinde Avrupa ekonomisinde ivme kazanımı mümkün olabilir. Çalışmada, anlaşmaların kapsamına bağlı olarak sanayide katma değerin kalıcı olarak yüzde 1,1, ekonomik çıktının ise yüzde 0,43'e kadar artabileceği öngörüldü.

ABD tarifelerine karşı denge unsuru

Ifo araştırmacılarından Lisandra Flach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Mercosur ülkeleri, Hindistan, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Güneydoğu Asya ülkeleriyle yapılacak yeni ticaret anlaşmaları, ABD tarifelerinin küresel ticaret üzerindeki bozucu etkilerine rağmen Avrupa ekonomisine orta vadede önemli bir destek sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

Flach, söz konusu anlaşmaların hayata geçirilmemesi durumunda ABD tarifelerinin Avrupa ekonomisine yüzde 0,08 oranında yük getirebileceğini, özellikle sanayi sektöründe yüzde 1,32'lik katma değer kaybı yaşanabileceğini belirtti.

Tüm üye ülkelerde pozitif etki

Analize göre, yeni ticaret anlaşmalarından tüm AB ülkelerinin fayda sağlaması bekleniyor. Orta vadede Almanya'nın GSYH'sinin yüzde 0,47, Fransa'nın yüzde 0,29 ve İtalya'nın yüzde 0,33 oranında artabileceği öngörülüyor. En yüksek katkının ise Malta'da yüzde 1,91, Belçika'da yüzde 1,14 ve İrlanda'da yüzde 1,13 seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

İhracatta artış potansiyeli

"Global Europe 2.0" vizyonu kapsamında hazırlanan analizde, Mercosur ülkeleri ile Hindistan, Avustralya ve Güneydoğu Asya'daki önemli ticaret ortaklarına odaklanıldı. Küresel mal ithalatının yaklaşık yüzde 13'ünü gerçekleştiren bu ülkelerin AB ihracatındaki payının son yıllarda sınırlı kaldığına dikkat çekilirken, yeni anlaşmaların bu potansiyeli artırabileceği ifade edildi.

Ifo Ticaret Modeli ile yapılan simülasyonlara göre, kapsamlı anlaşmaların hayata geçirilmesi halinde AB'nin toplam ihracatında yüzde 1,3 ile yüzde 3,4 arasında artış yaşanabileceği tahmin ediliyor.