Avrupa; Afrika ve Ortadoğu'ya yatırım için Türkiye'yi istiyor

19 Şubat 2020

Esra ÖZARFAT

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Almanya, Fransa, Japonya ve Macaristan gibi ülkelerin Afrika ve Ortadoğu gibi üçüncü dünya ülkelerinde yatırım için Türkiye ile işbirliği yapmak istediğini vurguladı. Olpak, hızlı karar alma, kalite, fiyat avantajı ve o bölgelerde Türkiye’nin kredibilitesinin yüksek olmasının Türkiye’yi öne çıkardığını ifade etti.

DEİK tarafından, 'Ticari diplomasi' misyonu doğrultusunda başlatılan 'DEİK ile Ticari Diplomasi Yolculuğu' buluşmalarının ilki Bursa’da yapıldı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe DEİK Başkanı Olpak’ın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye- Almanya İş Konseyi Başkanı Steven Young ile çok sayıda iş insanı katıldı. Panelde konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak, “Bu ülkeler bizim bu özelliklerimizi bildikleri için ortak çalışmak istiyorlar. Bu noktada bizim birinci hedefimiz ticaret ve yatırımları artırmak. İkinci hedefimiz etkinliğimizi artırmak istediğimiz ülkelerde lobi faaliyetlerimizi hızlandırmak” dedi. Dünya üzerinde çok geniş bir diasporamız olduğunu belirten Olpak, şunları söyledi:

“146 iş konseyimiz ile bu yapıyı değerlendirmeyi hedefliyoruz. Burada sadece ticari diplomasi temelinde bir ilişki ağından bahsetmiyoruz aslında pek çok coğrafyada kurduğumuz güçlü bağlar ve hatta gönül köprülerinden söz ediyoruz.”

"IoT pazarı 15 trilyon dolar yatırım çekecek"



Etkinliğin açılışında konuşan DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye- Almanya İş Konseyi Başkanı Steven Young, konsey olarak özellikle Ortadoğu ve Afrika’ya odaklandıklarını, Türk ve Alman şirketlerinin buralarda işbirliğine giderek ticaret hacmini artırması yönünde çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Ayrıca Almanya’da çeşitli nedenlerden dolayı kapanma durumuna gelen çok sayıda şirketin Türk girişimciler tarafından satın alınabileceğini de kaydeden Young, “Özelikle Afrika ve Ortadoğu gündemde. Türk ve Alman şirketleri bir araya gelip söz konusu kıtalarda ortak iş yapabilir” dedi. 2030’da 8.5 milyarlık nüfusun 5.2 milyarının orta gelirde olacağını belirterek dünyanın toplam orta gelir grubunun üçte ikisinin Asya bölgesinde oluşacağına vurgu yapan Young, “Bu nedenle Türkiye olarak dışarıda çok daha aktif olmamız gerekiyor. İhracata yönelerek özellikle üçüncü ülkelerde işbirlikleriyle faaliyetler göstermemiz gerekiyor” diye konuştu. Steven Young ayrıca, 2020’de IoT (Nesnelerin İnterneti) pazarının 250 milyar dolara ulaşacağını, 55 milyar adet akıllı cihazın birbirine bağlı olacağını ve sektörün 15 trilyon dolarlık yatırım çekeceğini vurguladı.