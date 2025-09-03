Avrupa bağımlılığı artırdı, ABD LNG ihracatı rekor seviyede

ABD’nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatı Ağustos ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Bakımdan dönen tesislerin üretime başlaması ve Venture Global’in Plaquemines tesisindeki kapasite artışının etkisiyle ihracat 9,33 milyon metrik tona ulaştı.

Bu seviye, Nisan ayında kaydedilen 9,25 milyon tonluk önceki rekorun ve Temmuz’daki 9,1 milyon tonun üzerine çıktı.

Plaquemines’in payı

ABD’nin en büyük ikinci LNG tesisi konumuna gelen Plaquemines, Ağustos ayında 1,6 milyon ton ihracat gerçekleştirerek toplamın yüzde 17’sini karşıladı. Henüz inşaatı süren tesisin, Eylül ayında 18 üretim biriminin tamamıyla faaliyete geçmesi bekleniyor.

Avrupa ilk sırada

ABD LNG’sinin en önemli varış noktası Avrupa olmaya devam etti. Bölge, Temmuz’daki yüzde 58’lik payını Ağustos’ta yüzde 66’ya çıkardı ve 6,16 milyon ton ithalat yaptı.

Avrupa’da depolama seviyelerinin düşük seyretmesi ve Asya ile fiyat farklarının sınırlı olması, bölgenin ABD arzına bağımlılığını artırdı.

Asya ve diğer bölgeler

Asya’ya yapılan LNG ihracatı Ağustos’ta 1,47 milyon tona geriledi. Mısır ise iç üretimdeki düşüşe rağmen 0,57 milyon ton ithalat yaptı.

Latin Amerika’ya ihracat 0,69 milyon tona düştü. Bölgedeki talep ise kısmen 0,8 milyon ton LNG ihraç eden Trinidad ve Tobago tarafından karşılandı.

Spot piyasa hareketliliği

Shell’in işlettiği LNG Kanada, ihracatını 0,4 milyon tona yükseltti. Ayrıca 0,37 milyon ton ABD LNG’si belirli bir varış noktası olmadan yola çıkarak spot piyasa için arz oluşturdu. Bu durum, piyasada esneklik ve ilave tedarik seçenekleri sağladı.