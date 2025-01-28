Avrupa bankaları artan talebe karşılık kredi koşullarını sıkılaştırıyor

Avrupa Merkez Bankası (AMB) tarafından yapılan açıklamaya göre euro bölgesindeki bankalar kredi standartlarını daha da sıkılaştırırken, bu hamle yatırımı destekleyebilecek kurumsal kredilerde toparlanma umutlarını boşa çıkardı.

Kredi standartları Almanya ve Fransa'da sıkılaştı, İtalya'da gevşedi

BloombergHT'nin haberine göre, AMB Salı günü üç aylık Banka Kredi Anketi'nde, dördüncü çeyrekteki eğilimin "esas olarak artan siyasi belirsizlik ortamında Almanya ve Fransa'daki bankalardan kaynaklandığını, İtalya'da ise kredi standartlarının gevşediğini" söyledi.

Aynı zamanda, anket, firmalar arasında kredi talebinin yine hafifçe arttığını, ancak zayıf kaldığını gösterdi.

Kredi verileri AMB'nin faiz kararını etkiliyor

Kredi verileri, AMB'nin borçlanma maliyetlerini ne kadar düşüreceğini değerlendirmesi için kilit öneme sahip. Ekonomiye ilişkin endişeler ve enflasyonun bu yıl sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine döneceği beklentileri arasında, bu hafta mevduat oranında beşinci bir indirim bekleniyor.

Geçtiğimiz yılın sonlarında yapılan bir röportajda, Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, kredi anketinin, AMB'nin rekor enflasyonu dizginlemek için yaptığı faiz artırımlarının azaltıcı etkisinin gözle görülür şekilde azaldığını gösterdiğini ve daha fazla gevşemeye aceleyle gidilmesi çağrısında bulunmuştuç.

2025'in ilk çeyreği için bankalar, firmalara verilen krediler için kredi standartlarının daha da sıkılaştırılmasını öngörürken, talebin genel olarak değişmeden kalmasını bekliyorlar.