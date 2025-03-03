Avrupa Birliği Sığınma Ajansı son verileri açıkladı: Türkiye’den yapılan başvuru sayısı belli oldu

Avrupa Birliği Sığınma Ajansı, 2024’te Avrupa ülkelerine yapılan sığınma başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre AB ülkeleri ile Norveç ve İsviçre’ye yapılan iltica başvurularının sayısı geçtiğimiz yıl yüzde 11 oranında azaldı.

Toplam 29 ülkeye 1 milyon 14 bin sığınma başvurusu gelirken, başvuruların sadece yüzde 42’sinin kabul edildiği öğrenildi. Bu her iki başvurudan daha azının kabul edildiği anlamına geliyor.

Almanya 237 bin başvuru ile zirvede

Almanya 2024'te de en çok iltica başvurusu yapılan ülke olurken başvuru sayısı 2023'e kıyasla yüzde 29 azaldı. Almanya’ya 237 bin, İspanya’ya 166 bin, İtalya ve Fransa’ya ise 159 bin sığınmacı iltica etmek için başvurdu.

En ço başvuruk Suriyelilerden

Avrupa'ya sığınma talebinde bulunanlar arasında Suriye’den gelenler ilk sırada yer aldı.Suriye’den 151 bin, Afganistan’dan 87 bin, Venezuela’dan 74 bin, Türkiye’den ise 56 bin kişi sığınma talebinde bulundu.

Türkiye’den yapılan başvurular yüzde 45 düştü

Verilere göre 2023 yılına oranla 2024 yılında Türkiye’den yapılan başvurular yüzde 45, Suriye'den yapılan başvurular ise yüzde 17 düştü.

Geçici koruma statüsünde olan ve Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde bulunan Ukraynalılar ise sığınmacı istatistiklerine dahil edilmedi.