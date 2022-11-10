Avrupa Birliği'nden seramik karo ihracatına gümrük vergisi engeli

Leyla İLHAN



■ AB Komisyonu, Türk seramik karo ürünlerine anti-damping soruşturması açtı. Yüzde 18,7’lik gümrük vergisinin söz konusu olduğu soruşturmayla ilgili AB’nin nihai kararını 11 Şubat’ta açıklaması bekleniyor. AB, Türk seramik sektörünün en büyük pazarı konumunda.

■ Soruşturmanın, Hindistan’ın son dönemde AB pazarındaki satış fiyatlarını düşürmesi ve payını hızla artırmasının ardından bu ülkeye yönelik olarak açıldığı, sonrasında soruşturmanın genişletilerek Türk seramik karo ürünlerinin de kapsama alındığı belirtiliyor.

Türkiye seramik sektörü, en büyük ihracat pazarı olan Avrupa Birliği’nde anti-damping soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı. Hindistan’ın seramikte artan üretimi ve düşen navlun fiyatlarıyla birlikte Avrupa pazarına daha fazla satış yapmasıyla gündeme gelen anti-damping soruşturması, AB pazarında hızla büyüyen Türk ürünlerine de sıçradı. Avrupalı seramik üreticilerinin şikayetleriyle harekete geçen AB Komisyonu, Hindistan’ın ardından Türkiye’den ithal edilen seramik karo ürünlerine de anti-damping soruşturması başlattı. Yüzde 18,7’lik gümrük vergisinin sözkonusu olduğu soruşturmayla ilgili AB’nin nihai kararını 11 Şubat’ta açıklaması bekleniyor. Türk seramik sektörünün AB’nin anti-damping soruşturmasına ilk kez muhatap olduğu belirtiliyor.

Sektör yarı yarıya küçülebilir

Uşak Seramik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanış, anti-damping soruşturmasında Hindistan’ın etkisine değinerek şöyle konuştu: “Eskiden navlun fiyatları yüksekti, nakliye fiyatları düşünce, bizden daha ucuza üreten Hindistanlı üreticiler hem Türkiye’ye hem de Avrupa’ya girmeye başladılar. Bu nedenle Türkiye’den birçok firmaya yüzde 18,7, Hindistan’a da yüzde 9 gibi bir gümrük vergisi konuşuluyor. Bu kararın 11 Şubat’ta uygulanması sözkonusu. Umarım bu haliyle olmaz, uygulama değişir.” Maliyetlerde elektrik ve doğal gazın payının yüzde 60’ı bulduğunu, artan enerji fiyatlarından dolayı rekabet güçlerini kaybettiklerini anlatan Tanış, “Zaten sektörde kapasiteler yüzde 30 oranında daraldı. Eğer 2023 yılında enerji fiyatlarında bir düşüş olmazsa ve vergiler gelirse sektör yarı yarıya küçülür” dedi.

Hindistan fiyat avantajıyla ön planda

Özellikle Hindistan’ın, seramik alanına çok büyük yatırımlar yaptığına dikkat çeken Vitra Karo Genel Müdürü Hasan Pehlivan, “Kapasite olarak dünya sıralamasında Çin’den sonra ikinci sıradalar. Kapasite fazlası sebebiyle kendilerine yeni pazarlar ve müşteriler arıyorlar. İşçilik maliyeti olarak baktığımızda, Türkiye’ye göre avantajlı konumdalar. İşçiliğin yanısıra, konteyner fiyatları da düşünce, buna bağlı olarak lojistik avantajı yakalamaları sonucunda son 2 ayda fiyat avantajıyla daha fazla ön plana çıkmaya başladılar” dedi.

11 Şubat’ta karar açıklanacak

Hindistan’ın son beş yılda Avrupa’da satışlarını hızlı şekilde yükseltmesinin ardından Avrupalı seramik üreticilerinin soruşturma açılmasını talep ettiğini kaydeden Pehlivan, “Daha sonrasında artan ihracat rakamlarından dolayı, soruşturmanın kapsamının genişletilerek Türkiye’nin de dahil edildiğini” belirtti. Dünya Ticaret Örgütü’nün belirlediği kurallar çerçevesinde işleyen sürecin hala devam ettiğini de anlatan Pehlivan, “Özellikle pandemi döneminde 1 Temmuz 2020 ve 30 Temmuz 2021 arasında geçen sürede, Türk üreticilerin, gerekli tüm tedbirleri alarak üretime devam etmesiyle, Avrupa’nın artan talebini karşılayarak hızlı bir büyüme yaşadı. Bunun sonucu olarak başlatılan soruşturma kapsamında, şuan için sadece ön kararın yayınlandığını ve 11 Şubat 2023’te süreçle ilgili nihai kararın verileceğini” söyledi.

Devlet konuyu takip ediyor

Seramik sektöründe bugüne kadar böyle bir soruşturmanın hiç olmadığını da ifade eden Pehlivan, “Söz konusu ön karar, itiraz ve tarafl arın görüşlerine açık olup nihai bir karar değildir. Şirketimiz, alanında profesyonel, hem yerel hem de uluslararası uzmanlarla Avrupa Komisyonu’nun hesaplamalarının teyiden incelenmesi çalışmasını titizlikle sürdürmekte. Ayrıca Hindistan’dan farklı olarak AB Gümrük Birliği içinde yer alıyoruz. Ülke olarak aynı zamanda Avrupa Seramik Karo Üreticileri Birliği üyesiyiz. Konuyu orada da gündeme getirdik. İlgili süreç devam ediyor. Önümüzdeki 1-2 ay boyunca da konuyla ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.

Devletin ilgili makamlarının da konuyu yakından takip ettiğini belirten Hasan Pehlivan, “Türkiye Seramik Federasyonu ve Orta Anadolu İhracatçılar Birliği, süreç ile titizlikle ilgileniyor. Ticaret Bakanlığımız da bu konuda gerekli her türlü desteği veriyor” dedi.

Cironun yüzde 60’ı yer-duvar seramiğinden

Anti-damping soruşturmasının yer-duvar karo seramiklerine yönelik başladığını söyleyen Elginkan Topluluğu İcra Meclisi Başkanı Gaye Akçen, “Sektörün cirosunun yüzde 60’ı yer-duvar karo seramiğinden geliyor. Hindistan’dan gelen karo seramiklerine yönelik başlayan uygulama, bize de sıçradı. Ancak doğru olmayan bu anti-damping kararlarını uygulamaya başlarlarsa, yer duvar seramikleri için çok çok zorlayıcı bir şey olacak. Yüzde 48’lere kadar giden gümrük vergisi uygulamaları sözkonusu. Fiyatlarımızı yarı yarıya artıracak böylesi bir şeyle, rekabet gücümüz kaybolur ve ihracat şansımız zora girer. Bu durumda bizden yüzde 30 daha ucuza satan Hindistan’la rekabet etmemiz mümkün değil” yorumunu yaptı.

Hindistan’dan Türkiye’ye gelen seramik 7 kat arttı

Son yıllarda yaptığı yatırımlarla dünyada en büyük oyuncu haline gelen Hindistan’ın Türkiye’ye yaptığı seramik satışı da ciddi ivme kazandı. Ayrıca İran seramiği de pazarda boy gösteriyor. Bu durumu değerlendiren Vitra Karo Genel Müdürü Hasan Pehlivan, “2022’nin ilk 9 ay verilerine göre, Türkiye’de toplam seramik kaplama malzemeleri ithalatı 4,5 kat artarken, Hindistan’dan ithalatın artışı 7 kat olarak gerçekleşti. İran’dan ithalat daha önce neredeyse hiç gerçekleşmezken şimdi 700 bin metrekareyi yani yaklaşık 5 milyon doları geçti” dedi.