"Avrupa Birliği'ne ihracatta Almanya inisiyatif almalı!"
Uluslararası karayolu taşımacıları Türkiye’den AB ülkelerine yapılan ihracat taşımalarında kota ve vize engellerinin, en fazla Alman ekonomisine zarar verdiğini vurgulayarak, Almanya’nın çözüm için inisiyatif almasını istiyor... Aysel Yücel'in haberi...
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