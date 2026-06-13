Avrupa Birliği'nin kara listesinde 154 hava yolu var! İşte uçuş yasağı getirilen şirketler

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AB tarafından 2006 yılında oluşturulan liste, yolcuları güvenlik risklerine karşı uyarmayı ve havacılık güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Hava güvenliği listesi neden oluşturuldu?

Avrupa Komisyonu, uluslararası havacılık güvenliği standartlarını yerine getirmeyen şirketleri belirleyerek kamuoyunu bilgilendiriyor. Kara listeye alınan hava yolları yalnızca Avrupa Birliği ülkelerine uçmakla kalmıyor, AB hava sahasını kullanarak transit geçiş de yapamıyor.

Komisyon, güvenlik denetimlerini yeterince yerine getiremeyen ülkelerin sivil havacılık otoriteleri tarafından lisans verilen şirketleri de toplu şekilde yasaklayabiliyor.

16 ülkedeki 126 hava yolu şirketine toplu yasak

Güncel listede 16 farklı ülkeden toplam 126 hava yolu şirketi yer alıyor.

Afganistan, Ermenistan, Kongo Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Ekvator Ginesi, Eritre, Liberya, Libya, Nepal, Sierra Leone, Sudan, Surinam ve Tanzanya gibi ülkelerde faaliyet gösteren çok sayıda şirket güvenlik gerekçesiyle yasaklandı. Angola'daki iki şirket ise yasaktan muaf tutuldu.

Rusya'dan 22 şirket ve 6 özel taşıyıcı da listede

AB'nin kara listesinde ayrıca Rusya'da sertifikalandırılmış 22 hava yolu şirketi de bulunuyor.

Bunun yanında ciddi güvenlik eksiklikleri tespit edilen altı hava yolu şirketi için de özel yasak kararı uygulanıyor. Bu şirketler arasında Air Zimbabwe, Avior Airlines, Iran Aseman Airlines, Fly Baghdad, Iraqi Airways ve listeye son eklenen Air Express Algeria yer alıyor.

İran Air ve Air Koryo'ya kısmi kısıtlama

Bazı hava yolu şirketlerine ise tamamen yasak yerine sınırlı izin uygulanıyor. İran'ın ulusal taşıyıcısı Iran Air ile Kuzey Kore'nin Air Koryo şirketi yalnızca belirli uçak tipleriyle Avrupa Birliği ülkelerine uçabiliyor.

Yolcuların hangi hava yolu ile uçtuğunu bilme hakkı var

AB mevzuatına göre yolcular, seyahat edecekleri uçuşu gerçekleştiren hava yolu şirketinin kimliğini öğrenme hakkına sahip.

Yapılan son Eurobarometer araştırması da bu listenin yolcular üzerinde etkili olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre Avrupalıların yüzde 50'si kara listeden haberdar. Bir hava yolu şirketinin listede yer aldığını öğrenen yolcuların yalnızca yüzde 8'i o şirketle uçuş rezervasyonu yapıyor.

Kırgızistan kara listeden çıkarıldı

Avrupa Komisyonu, son değerlendirmeler sonucunda Kırgızistan'da sertifikalandırılmış tüm hava yolu şirketlerini listeden çıkardı.

Kararın gerekçesi olarak ülkenin havacılık güvenliği alanında kaydettiği ilerleme ve denetim sistemlerinde yapılan iyileştirmeler gösterildi.

AB yetkilileri, hava güvenliği listesinin gerektiğinde güncellendiğini ve yolcu güvenliğinin öncelikli kriter olmaya devam edeceğini vurguluyor.