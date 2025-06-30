Avrupa borsaları ABD piyasalarını geride bıraktı

Bloomberg News'un aktardığına göre, 2025'in ilk altı ayında Avrupa borsaları, dolar cinsinden bakıldığında ABD piyasalarının üzerinde bir performans sergiledi. Aynı dönemde Euro, dolar karşısında yaklaşık yüzde 13 oranında değer kazandı.

Yatırımcılar Avrupa'ya yöneldi

Yatırımcıların, Donald Trump'ın gümrük vergileri ve vergi indirimleri politikalarının etkilerine dair taşıdığı endişeler, sermaye akışının Avrupa'ya yönelmesine neden oldu. Öte yandan, Avrupa ülkeleri kamu harcamalarını artırırken, Avrupa Merkez Bankası faiz indirimlerine devam ediyor.

Bu gelişmeler, bölge ekonomisine dair büyüme beklentilerini olumlu yönde etkiliyor. Kamu harcamalarının Euro Bölgesi'ne gerekli ekonomik canlanmayı sağlaması beklenirken, yatırımcıların Avrupa varlıklarına yaklaşımı da daha pozitif hale geliyor.

"ABD'den Avrupa varlıklarına talep görüyoruz"

Bank of America Corp.'un EMEA hisse senedi satış masasını yöneten Erik Koenig, konuya ilişkin "Avrupa varlıklarına özellikle ABD'den son derece güçlü bir talep görüyoruz. Avrupa geçmişte piyasalarını geride tutabilecek zorluklarla karşılaşmış olsa da, şimdi uzun vadeli potansiyeline olan güven artıyor" değerlendirmesinde bulundu.