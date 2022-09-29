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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları işlem gününü düşüşle tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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​​​​​​​Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,67 değer kaybederek, 382,89 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,77 azalarak 6.881,59 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,71 düşerek 11.975,55 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,53 değer kaybıyla 5.676,87 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,4 gerileyerek 20.352,98 puana indi.

Euro/dolar paritesi TSİ 19.16 itibarıyla yüzde 0,61 azalarak 0,979 seviyesinden işlem gördü.

Almanya'da enflasyon eylülde yüzde 10'a çıkarak Aralık 1951'den bu yana en yüksek orana ulaştı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, tüketicileri ve şirketleri yüksek enerji maliyetlerinden korumak için 200 milyar euro değerinde fon oluşturulacaklarını açıkladı.

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