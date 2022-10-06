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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,64 değer kaybederek 396,35 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,78 azalarak 6.997,27 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,37 düşerek 12.470,78 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,82 değer kaybıyla 5.936,42 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,03 gerileyerek 21.140,55 puana indi.

Euro/dolar paritesi TSİ 19.57 itibarıyla yüzde 0,84 azalarak 0,98 seviyesinden işlem gördü.