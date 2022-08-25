Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişle kapandı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,3 artışla 433,36 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 artarak 7.479,74 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,39 değer kazanarak 13.271,96 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1'lik yükselişle 22.454,43 puana ulaştı.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,08'lik azalışla 6.381,56 puana geriledi.

Euro/dolar paritesi TSİ 19.39 itibarıyla yüzde 0,04 değer kaybederek 0,996 seviyelerinden işlem gördü.

Piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmaya odaklandı.

Analistler, Powell'ın konuşmasında enflasyonu düşürme taahhüdünü yinelemesinin beklendiğini, yatırımcıların Fed'in enflasyonla mücadelesinde daha fazla netlik beklediğini belirtti.

Avrupa'da bugün açıklanan verilere göre, Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Almanya ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 genişlediğini bildirdi.

Almanya'da geçen ay 88,7 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi ise ağustosta 88,5 puana düşerek, Rusya-Ukrayna Savaşı, enflasyon ve enerji arz darboğazlarının etkisiyle Haziran 2020’den beri en düşük seviyesine indi.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) temmuz ayına ait para politikası toplantı tutanakları da ECB Yönetim Konseyi üyelerinin, yüksek enflasyon karşısında para politikası normalleşmesi yolunda daha fazla adım atmanın uygun olduğu konusunda hemfikir olduğunu ortaya koydu.