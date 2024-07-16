Avrupa borsaları güne negatif seyirle başladı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 8.166 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 34.200 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 azalışla 7.600 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,6 gerilemeyle 11.080 puanda bulunuyor.

Analistler, Avrupa pay piyasalarında, ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesi halinde uygulayacağı politikalara ilişkin belirsizliklerin, risk algısının yükselmesine neden olduğunu bildirdi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamaları, para piyasalarındaki fiyatlamaların netleşmesine neden olurken yıl sonuna kadar bankanın en az iki kez faiz indireceğine kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının piyasaların odağında bulunduğunu belirten analistler, bugün Almanya ve Euro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri ile ABD'de perakende satış verilerinin takip edileceğini ifade etti.