Avrupa borsaları haftaya temkinli başladı: Ana odak ABD-İran görüşmelerinde

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Avrupa borsaları, ABD ile İran arasında İsviçre'de başlayan görüşmelerin ilk turunun ardından haftaya temkinli bir görünümle başladı. Avrupa genelini kapsayan STOXX 600 endeksi yüzde 0,1 yükselirken, Almanya'nın DAX endeksi yatay seyretti. Fransa CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artış gösterirken, İtalya FTSE MIB endeksi yüzde 0,1 geriledi.

İngiltere'deki siyasi belirsizlik izleniyor

Londra piyasalarında ise yatırımcılar, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın görevden ayrılabileceğine yönelik iddiaları yakından takip ediyor. Başbakanlık Ofisi'nden yapılması beklenen açıklama öncesinde FTSE 100 endeksi yatay hareket etti.

ECB mesajları bekleniyor

Piyasaların gündemindeki bir diğer başlık ise Avrupa Merkez Bankası oldu. ECB Başkanı Christine Lagarde ile Baş Ekonomist Philip Lane'in gün içinde yapacağı konuşmaların, bankanın faiz ve enflasyon politikalarına ilişkin yeni ipuçları vermesi bekleniyor.

Hürmüz Boğazı belirsizliği sürüyor

Geçen hafta Washington ile Tahran arasında varılan anlaşmanın ardından Avrupa borsalarında güçlü yükselişler görülmüştü. Anlaşmanın, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlaması piyasalara destek vermişti.

Ancak İran'ın boğazın yeniden kapatıldığı yönündeki açıklamaları ve buna karşın gemi trafiğinin sürdüğüne işaret eden veriler, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.

Şirket hisselerinde hareketlilik

Şirketler cephesinde EasyJet hisseleri, yatırım şirketi Castlelake'in yeni teklifinin ardından yüzde 3 yükseldi. Savunma sanayi şirketi Babcock beklentilerin altında kalan kâr rakamları nedeniyle yaklaşık yüzde 4 değer kaybederken, BioArctic hisseleri Eli Lilly ile yapılan iş birliği anlaşmasının ardından yüzde 8 prim yaptı.

Analistler, son dönemde jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yükselen Avrupa piyasalarında yatırımcıların yeniden şirket bilançoları, ekonomik veriler ve değerlemelere odaklanmaya başladığını belirtiyor. Günün devamında açıklanacak Euro Bölgesi tüketici güven endeksi verisinin de piyasaların seyrinde belirleyici olması bekleniyor.