Avrupa borsaları Hürmüz gerilimi ile düşüyor

Avrupa borsaları, Hürmüz Boğazı çevresinde devam eden gerilimin etkisiyle perşembe günü genel olarak düşüş eğilimi sergiliyor. Trump'ın İran savaşındaki ateşkesi belirsiz bir süre için uzatmasına rağmen yatırımcılar bölgedeki gelişmeleri yakından izliyor.

Sabah saatlerinde piyasalar genelinde aşağı yönlü bir hareket göze çarpıyor. Pan-Avrupa Stoxx 600 endeksi yüzde 0,4 düşerken, Almanya'da Dax endeksi yüzde 0,5 oranında değer kaybediyor. İngiltere'de işlem gören FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,6 oranında ekside seyrediyor.

Avrupa borsaları içindeki istisnai yükselişler dikkat çekiyor

Fransa'daki CAC 40 endeksi ise Avrupa borsaları genelindeki bu düşüş trendinden yüzde 0,3 oranında yükselişle ayrışıyor. Endeksteki olumlu havayı kozmetik devi L’Oreal destekliyor. İran çatışmasının tüketici harcamaları üzerindeki etkisine dair endişelere rağmen şirket son iki yılın en hızlı çeyreklik büyümesini bildirdi.

Bu verinin ardından şirket hisseleri yüzde 8 oranında değer kazandı. Öte yandan yatırımcılar, ABD ile İran arasında yeni barış müzakerelerinin başlayabileceğine dair işaretleri arıyor. Trump, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada cuma günü itibarıyla yeni müzakerelerin başlamasının mümkün olduğunu belirtti.

Barış müzakereleri ve ateşkes süreci belirsizliğini koruyor

Trump, salı günü sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda ise Pakistan'ın talebi üzerine İran ile yapılan ateşkes anlaşmasının süresinin dolmasına saatler kala uzatıldığını duyurmuştu. Ateşkes uzatılmasına rağmen gelecekteki görüşmelerin kaderi belirsizliğini sürdürüyor.

Trump'ın açıklamasından sadece saatler sonra İran, Hürmüz Boğazı yakınlarında üç gemiye saldırmıştı ve ikisine el koymuştu. Bu hamle, Washington'ın İran limanlarına ve kıyılarına uyguladığı ablukaya bir yanıt olarak gerçekleşmişti. Bu durum piyasalardaki tedirginliği artırıyor.

Küresel petrol fiyatları piyasalar için risk oluşturuyor

Dünya petrolünün beşte birinin taşındığı bu kritik noktada yaşanabilecek tedarik kesintisi ihtimali, ham petrol fiyatlarını yeniden varil başına 100 doların üzerine taşıyor. Petrol fiyatları şubat ayı sonlarında savaşın başlamasının ardından gördüğü ilk zirveden bu yana bir miktar gevşedi.

Ancak fiyatlar halen çatışma öncesi seviyelerin oldukça üzerinde kalıyor. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma Avrupa borsaları için temel bir risk unsuru oluşturmaya devam ediyor. Bazı analistler yatırımcıların Orta Doğu'daki gelişmelerden ziyade şirket bilançolarına ve yapay zeka harcamalarına odaklandığını ifade ediyor.

Şirket bilançoları hisse senetlerinin yönünü belirliyor

Avrupa borsaları genelinde şirket karlılıkları piyasaların yönünü tayin ediyor. Hijyen ürünleri üreticisi Essity'nin hisseleri, artan satış hacminin düşük fiyatların etkisini azaltmasıyla beklentileri aşan çeyreklik gelir açıklamasının ardından değer kazanıyor. Süpermarket zinciri Sainsbury’s ise savaşın müşteri alışkanlıklarını olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunuyor.

Bu açıklama İngiliz şirketin görünümünü gölgelerken, hisseleri yüzde 5 oranında düşüş yaşıyor. Havacılık şirketi Safran'ın hisseleri, teyit edilen 2026 görünümüyle yükseliyor. İlaç üreticisi Sanofi'nin ilk çeyrek karı ve geliri ise popüler astım ilacı Dupixent sayesinde tahminleri aşıyor. Avrupa borsaları üzerindeki jeopolitik riskler ve maliyet baskıları, genel piyasa trendlerini uzun vadeli olarak baskılamaya devam ediyor.