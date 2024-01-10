Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 476 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 16.704 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 7.669 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 30.450 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 azalışla 10.019 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.422 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,0930'da seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD'de halihazırda iş gücü piyasası sıkı kalmaya devam ederken, enflasyondaki seyrin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair ipucu vermesi bekleniyor.

Aralıkta, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in faiz indirimlerine martta başlayacağına yönelik öngörüler oldukça güçlense de yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesinde faiz indirim ihtimali sınırlı şekilde gerileyerek yüzde 67 seviyesine indi.

Analistler, bugün veri gündeminde ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini söyledi.

Avrupa'da da gelecek dönem para politikalarına ve ekonomik aktiviteye yönelik belirsizlikler risk iştahını törpülemeye devam ediyor.

Bölgede açıklanan öncü enflasyon verileri ECB'nin faiz indirimlerine beklenenden daha geç başlayacağına ilişkin endişeleri artırırken, açıklanan veriler bir yandan da resesyon korkusunun canlı kalmasına neden oluyor.

Almanya'da dün açıklanan verilere göre sanayi üretimi, Kasım 2023'te aylık yüzde 0,7 azalışla tahminlerin altında kalırken, düşüş eğilimini de üst üste altıncı aya taşıdı. Söz konusu veri için piyasa beklentisi yüzde 0,2 artış olacağı yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde bir önceki ay yüzde 6,5 olan işsizlik oranı ise kasımda yüzde 6,4 ile tahminlerin altında gerçekleşti.