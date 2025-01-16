Avrupa borsaları, peş peşe gelen enflasyon verilerinin ardından yükseldi

Avrupa borsaları, ABD ve İngiltere'de peş peşe açıklanan TÜFE verilerinin enflasyonda düşüş sinyali vermesinin ardından Ağustos ayından bu yana en iyi günü kaydetti. Euro Stoxx 600 Endeksi yüzde 1,33'le beş ayın en büyük tek günlük yükselişini gerçekleştirdi.

Euronews'in haberine göre; euro, dolar karşısında hafta başındaki kazançlarını azaltırken, euro-dolar paritesi 1,0288 seviyesine geriledi. Ortak para birimi geçen hafta yaklaşık beş ayın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra sterlin karşısında da geriledi.

Enflasyon küresel olarak soğuma eğiliminde

ABD'de çekirdek enflasyon aralık ayında yıllık bazda yüzde 3,2'ye gerilerken, dirençli iş gücü piyasalarının FED'in faiz indirimi döngüsünü duraklatacağına yönelik endişler arttı. FED'in bu ayın sonundaki toplantısında faiz indirimine ara vermesi bekleniyor.

Euro Bölgesinde bu hafta açıklanacak enflasyon verileri beklenirken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Ocak ayında 25 baz puanlık bir faiz indirime gideceği düşünülüyor.

İngiltere'de aralık enflasyonu ve çekirdek tüketici fiyatları sırasıyla yüzde 2,5 ve yüzde 3,2 olarak gerçekleşti. Enflasyonda düşüş İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) gevşeme döngüsüne devam edeceği yönündeki beklentileri artırdı.

Piyasalardaki rahatlama geçici olabilir

Veriler, İngiliz piyasalarında son dönemde yaşanan çalkantıların ardından yatırımcıları bir miktar rahatlatsa da rahatlama geçici olabilir.

Pepperstone London'da kıdemli araştırma stratejisti olan Michael Brown bir notunda, "Bu kazançlar, İngiltere'nin kırılgan mali zeminine ve Maliye Bakanı Reeves'in mali boşluk payı eksikliğine ilişkin endişelerin devam etmesi ve bunun sonucunda İngiltere varlıklarında daha yüksek bir risk priminin fiyatlanmaya devam etmesi nedeniyle nispeten kısa ömürlü olacak gibi görünüyor" dedi.