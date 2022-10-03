Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Petrol ve gaz hisselerindeki alışlarla gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,77 artışla 390,83 puana çıktı.

Stoxx 600 petrol ve gaz endeksinin günü yüzde 2,94 değer kazanarak kapatması dikkati çekti.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 artarak 6.908,76 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,79 değer kazanarak 12,209,48 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 artışla 5.794,15 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,57’lik yükselişle 20.972,57 puana yükseldi.

Euro /dolar paritesi ise TSİ 19.32 itibarıyla yüzde 0,15'lik artışla 0,981 seviyelerinden işlem gördü.

OPEC grubunun günde 1 milyon varilden fazla potansiyel üretim kesintilerini değerlendirdiği haberlerinin ardından Brent petrolün varili vadeli işlemlerde 4 dolardan fazla artışla 89 dolar seviyesine çıktı.

Yüksek enflasyon ve faiz ortamının küresel ekonomide toparlanmayı geciktireceği beklentilerinin güçlendiğini belirten analistler, bu durumun yatırımcı risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu belirtti. Piyasalarda dalgalanmanın yüksek enflasyon ile bir müddet daha sürebileceğine belirtildi.

İsviçreli Credit Suisse hisseleri 5 yıllık Kredi Risk Primlerinde (CDS) ani yükselişle sabah saatlerinde yüzde 9 değer kaybetmesinin ardından günü yaklaşık yüzde 1 düşüşle kapattı.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), mevcut para politikalarının gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere dünyayı resesyona götürebileceği uyarısında bulundu.