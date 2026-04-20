Avrupa borsalarında gerilim baskısı: Kırılgan ateşkes satış getirdi

ABD ile İran arasındaki tansiyonun yeniden yükselmesi, küresel piyasalarda risk iştahını zayıflattı. Körfez’de yaşanan son gelişmelerin ardından Avrupa borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış baskısının öne çıkması bekleniyor.

Endekslerde düşüş beklentisi

Piyasa verilerine göre İngiltere’nin FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 gerilemeyle açılışa hazırlanırken, Almanya’nın DAX endeksinde yüzde 1,1’lik düşüş öngörülüyor. Fransa’nın CAC 40 ve İtalya’nın FTSE MIB endekslerinde de yaklaşık yüzde 1 kayıp bekleniyor.

Umman Körfezi’nde sıcak temas

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Donanması’nın Umman Körfezi’nde İran bayraklı bir kargo gemisine müdahale ettiğini ve gemiye el koyduğunu açıkladı. Aynı gün İran’ın da ticari gemilere ateş açtığı bildirildi. Yaşanan gelişmeler, bölgedeki deniz trafiğini ve enerji sevkiyatını riske atarken, küresel piyasalar üzerindeki baskıyı artırdı.

Ateşkes tehlikeye girdi

ABD’nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını sürdürmesi, Tahran yönetimi tarafından ateşkes ihlali olarak değerlendiriliyor. İran, bu gerekçeyle İslamabad’da yapılması planlanan görüşmeleri iptal etti.

Trump’ın İran’a yönelik sert açıklamaları da gerilimi artırdı. ABD Başkanı, taleplerin kabul edilmemesi halinde İran’daki kritik altyapıyı hedef alabileceklerini ifade etti.

Piyasalar temkinli

Asya piyasaları haftaya sınırlı yükselişlerle başlarken, ABD vadeli endekslerinde düşüş görüldü. Geçtiğimiz hafta ateşkes beklentileriyle rekor seviyelere çıkan ABD borsalarında ise kazançların ardından geri çekilme yaşanıyor.

İran’ın daha önce yeniden açıldığını duyurduğu Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiğinin tekrar kısıtlanması ise enerji piyasalarındaki belirsizliği artırıyor. Küresel piyasalar, haftanın geri kalanında jeopolitik gelişmelere odaklanmayı sürdürecek.