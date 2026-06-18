Avrupa doğalgaz fiyatlarında düşüş sürüyor

Avrupa vadeli doğalgaz kontratları, ABD ve İran devlet başkanlarının geçici bir barış anlaşması imzalamasının ardından düşüşünü üst üste altıncı güne taşıyarak son iki ayın en düşük seviyelerine yaklaştı. Gösterge niteliğindeki Hollanda vadeli doğalgaz kontratı megavat saat başına 40.04 Euro seviyesine gerilerken, İngiltere vadeli doğalgaz kontratı yüzde 3.42 kayıpla term başına 96.45 peni seviyesine indi. Her iki kontrat da son iki ayın en düşük seviyelerine doğru hareket ediyor.

Piyasalar yakın zamanda bir barış anlaşmasının imzalanacağına dair ilk sinyalleri aldığından beri Avrupa enerji piyasaları üzerindeki jeopolitik baskı azalıyor. ABD ve İran arasındaki barış mutabakatı, aylardır enerji masalarını etkisi altına alan savaş riski priminin ortadan kalkmasını sağladı. Özellikle küresel enerji sevkiyatı açısından hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı şeridinin yeniden açılacak olması bu geri çekilmeyi hızlandırıyor.

Hürmüz Boğazı kararına Trump uyarısı

Taraflar Hürmüz Boğazı ulaşım hatlarının yeniden açılmasını da içeren geçici barış anlaşmasını imzalarken, Trump anlaşma maddelerine uyulmaması halinde saldırılara yeniden başlama tehdidinde bulundu. Gösterge fiyatlar son iki ayın en dip seviyelerine yaklaşsa da piyasalar henüz savaş öncesindeki seviyelere geri dönmedi. Yatırımcıların fiyatlamaları, İran tarafının taahhütlerini ihlal ettiğine dair ilk işarette Trump'ın bu anlaşmayı bozacağını açıkça belirtmesi nedeniyle temkinli duruşu yansıtıyor.