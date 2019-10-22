Avrupa ekonomisi artan belirsizlikle yavaşlıyor

22 Ekim 2019

S&P'nin EMEA baş ekonomisti Sylvain Broyer yaptığı değerlendirmede, "Son veriler, sanayide zayıflıkların yoğunlaşmakta olduğuna işaret ediyor" ifadelerine yer verdi.



S&P Global, Euro Bölgesi için 2019 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 1,2 olarak ortaya koyarken, 2020'de büyümenin yüzde 1,1'e yavaşlamasını beklediğini belirtti. Büyeminin 2021'de yüzde 13'e ve 2022'de yüzde 1,4 toparlanacağını öngörüyor.



Boyer değerlendirmesinde, ECB'nin Aralık 2019'de mevduat faizini 10 baz puan daha düşürmesini ve 2022'ye kadar faizleri artırmamasını beklediklerini de vurguladı.