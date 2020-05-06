Avrupa ekonomisinde resesyon bekleniyor

06 Mayıs 2020

AB Komisyonu, COVID-19 salgının etkisi ile Euro Bölgesi'nde bu yıl ekonominin rekor bir daralma yaşayacağını ve enflasyonun neredeyse sıfıra ineceğini tahmin etti.



Komisyon, bugün yayınladığı 2020 Bahar Dönemi Ekonomik Görünüm raporunda. Euro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 7,7 daralacağını ve enflasyon oranının yüzde 0,2'ye gerileyeceğini tahmin etti.



AB Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu üyesi Paolo Gentiloni yaptığı değerlendirmede, "Avrupa, benzeri Büyük Bunalım'dan bu yana görülmemiş bir ekonomik şok yaşıyor. Hem resesyonun derinliği hem de yaşanacak toparlanmanı gücü, karantina tedbirlerinin ne kadar hızlı kaldırıldığına, turizm gibi hizmetlerin her ekonomi için önem dereceğisine ve her ülkenin finansal kaynaklarına göre değişken olacak" ifadelerini kullandı.

Bu yıl şaşanacak daralmanın ardından Euro Bölgesi'nin gelecek yıl yüzde 6,3 büyümeye döneceğini tahmin eden AB Komisyonu, enflasyonun da yüzde 1,1'e yükseleceğini öngördü. Komisyon, bu yıl yatırımların yüzde 13,3 azalmasını beklediğini de belirtti.



Bu yıl Euro BÖligesi ekonomisinde en büyük daralmanın yüzde 9,7 ile Yunanistan'da yaşanacağını tahmin eden Komisyon, İtalya ekonomisiin yüzde 9,5 ve İspanya ekonomisinin de şüzde 9,4 daralmasını beklediğini ortaya koydu.

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