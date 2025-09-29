Avrupa ekonomisinin geleceği tehlikede

Fransa'nın devlet yatırım bankası Bpifrance'ın başkanı Nicolas Dufourcq, Avrupa'nın küresel ekonomiler arasında sıkışıp kaldığını ve kendi geleceği için kritik endüstrilerini finanse edemediğini belirterek kıtanın ekonomik geleceği hakkında endişe verici bir tablo çizdi.

Riskten kaçınma ekonomik gerilemeyi hızlandırdı

Dufourcq, Avrupa'nın sermayesini yurt dışına aktarması ve riskten kaçınan yatırım kültürü nedeniyle ekonomik gerilemesinin hızlandığını vurguladı.

Nicolas Dufourcq, Avrupa'nın Çin endüstrisi ve ABD teknolojisi tarafından ele geçirildiğini ve tasarruflarını ihraç ederek ekonomik gerilemesini hızlandırdığını belirtti.

"Çifte sömürgeleştirildik"

Dufourcq, Paris'teki özel sermaye konferansı IPEM'de yaptığı açıklamada, “Vizyonumda radikal olduğum için üzgünüm ama biz çifte sömürgeleştirildik: Endüstriyel olarak Çinliler tarafından, dijital olarak ABD tarafından. Bu gelecekte değil, sonuçları şimdi yaşanıyor” dedi.

Sorunun temelinde, Avrupa'nın devasa özel ve kurumsal sermaye havuzunun yurt içinde yatırım yapılmamasının yattığını savunan Dufourcq, “Avrupa'nın geleceği olan derin teknolojiye finansman sağlamak için özel sermayeye acilen ihtiyacımız var” dedi.