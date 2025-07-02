Avrupa endekslerinde güne pozitif başlangıç öngörülüyor

Avrupa hisse senedi piyasalarının yeni işlem gününe pozitif bir başlangıç yapması bekleniyor. Yatırımcılar, ABD ile ticaret ortakları arasında devam eden görüşmelere odaklanmış durumda.

Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın ithalat vergilerini artırmaya yönelik tehdidinin ardından, 9 Temmuz’da sona erecek olan 90 günlük erteleme öncesinde Avrupa Birliği'nin ABD ile olası bir anlaşmaya varma ihtimali piyasa yönünü belirlemede kritik rol oynayabilir.

IG verilerine göre, Londra FTSE 100 endeksinin yüzde 0,2 artışla 8.804 puandan, Almanya DAX'ın yüzde 0,4 yükselişle 23.803 puandan, Fransa CAC 40'ın yüzde 0,5 primle 7.702 puandan ve İtalya FTSE MIB endeksinin yüzde 0,6 artışla 39.841 seviyesinden açılması bekleniyor.

ABD'de pozitif görünüm

ABD vadeli endeksleri de güne pozitif bir görünümle başladı. S&P 500 yüzde 0,19, Nasdaq 100 yüzde 0,24 ve Dow Jones yüzde 0,16 oranında artıda işlem görüyor.

Asya piyasalarında karışık seyir

Asya piyasalarında ise daha karışık bir tablo hakim. Çin’in Şanghay Bileşik ve CSI 300 endeksleri yatay seyrederken, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,5 artış kaydetti. Ancak Trump’ın tarifeleri artırma sinyalinin ardından Tokyo Nikkei 225 endeksi yüzde 0,46 geriledi.