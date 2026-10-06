Avrupa enerji maliyetine fren arıyor: Metan kurallarına esneklik

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Avrupa Birliği, Orta Doğu’daki savaşın enerji faturasını büyütmesi üzerine yeni bir maliyet azaltma adımına hazırlanıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’ye petrol, doğal gaz ve kömür sağlayan ihracatçılara metan düzenlemesinde bir yıl ek esneklik verileceğini açıkladı.

Enerji faturası 100 milyar euro arttı

Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada yüksek enerji fiyatlarının hem şirketleri hem de haneleri giderek daha fazla zorladığını söyledi.

Komisyon Başkanı’nın verdiği bilgiye göre şubat sonundan bu yana Avrupa’da doğal gaz fiyatları yüzde 140 yükseldi, motorin fiyatları ise iki katına çıktı.

Avrupa’nın ithal fosil yakıtlara ödediği ek tutarın yaklaşık 100 milyar euroya ulaştığını belirten von der Leyen, bu maliyet artışının kıtaya ilave enerji sağlamadan oluştuğuna dikkat çekti.

Kış aylarına yaklaşılırken enerji maliyetlerindeki baskının daha da artabileceği uyarısında bulunan Komisyon, hem arz güvenliği hem de sanayi maliyetleri üzerinde çalışmaya başladı.

Metan kuralında bir yıllık esneklik

AB’nin 2024 yılında yürürlüğe giren metan düzenlemesi, Birlik dışından ithal edilen ham petrol, doğal gaz ve kömür için aşamalı yeni yükümlülükler getiriyor.

Mevcut düzenlemeye göre 1 Ocak 2027’den itibaren AB ithalatçılarının, 4 Ağustos 2024 sonrasında imzalanan veya yenilenen sözleşmeler kapsamında satın aldıkları fosil yakıtların üretim aşamasındaki metan emisyonlarının AB standartlarına denk biçimde ölçüldüğünü, raporlandığını ve doğrulandığını göstermesi gerekiyor.

Von der Leyen, enerji piyasalarındaki olağanüstü koşullar nedeniyle ihracatçılara bu yükümlülüklere hazırlanmaları için bir yıl daha esneklik sağlanacağını açıkladı.

Komisyonun bu esnekliği hangi hukuki mekanizmayla uygulayacağına ilişkin ayrıntıların ise ayrıca netleştirilmesi bekleniyor.

Amaç ek maliyetin önüne geçmek

Metan düzenlemesi, petrol ve doğal gaz üretimindeki emisyonların daha sıkı izlenmesini amaçlıyor.

Ancak yeni raporlama ve doğrulama yükümlülükleri üreticilerden ihracatçılara, tüccarlardan AB’deki ithalatçılara kadar enerji tedarik zincirinin farklı aşamalarında ilave uyum maliyeti yaratıyor.

Avrupa Komisyonu, enerji krizinin devam ettiği bir dönemde bu maliyetlerin doğrudan fiyatlara yansımasını sınırlamaya çalışıyor.

Von der Leyen, bir yıllık esnekliğin mevcut enerji krizi sırasında ek maliyetlerin önüne geçmeye yardımcı olacağını belirtti.

Rafineriler için de maliyet masası kuruluyor

Brüksel’in yeni enerji hamlesi yalnızca metan düzenlemesiyle sınırlı kalmayacak. Avrupa Komisyonu, kıtadaki rafinerilerin karşı karşıya olduğu yüksek maliyetleri ele almak amacıyla stratejik bir diyalog başlatacak.

Komisyon özellikle motorin ve diğer petrol ürünlerinde arz güvenliğini kritik görüyor. Avrupa’daki rafineri kapasitesinin son yıllarda azalması, Orta Doğu ve Rusya kaynaklı arz kesintileriyle birleşince rafine ürün piyasasındaki tamponların zayıflamasına yol açtı.

Yeni çalışma kapsamında rafineri maliyetlerinin azaltılması ve Avrupa’nın ihtiyaç duyduğu yakıt arzının güvence altına alınması hedefleniyor.

Türkiye için dolaylı enerji etkisi

AB’nin aldığı karar doğrudan Türkiye’ye yönelik bir vergi veya ticaret kısıtlaması anlamına gelmiyor.

Ancak Avrupa, Türkiye ile aynı küresel LNG ve petrol piyasalarından büyük miktarda enerji satın alıyor. AB’nin ithalat maliyetlerini düşüren veya tedarikçilerin Avrupa pazarına erişimini kolaylaştıran adımları bölgesel enerji akışlarını ve LNG rekabetini etkileyebilir.

Türkiye açısından özellikle doğal gaz ithalat maliyetleri, Avrupa’nın kış aylarında ne kadar LNG talep edeceği ve küresel spot fiyatların seyri yakından izlenecek.

Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin devam etmesi halinde enerji maliyetleri hem Avrupa hem de Türkiye ekonomisi açısından en önemli dış fiyat baskılarından biri olmaya devam edecek.