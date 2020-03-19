Avrupa futbolu virüse takıldı

19 Mart 2020

Ceyhun KUBURLU

Toplam büyüklüğü 28 milyar Euro’yu bulan Avrupa futbolu da korona engeline takıldı. Bütün liglerin ertelendiği Avrupa’da futbol endüstrisinin yıl sonunda büyük zarar göreceği belirtiliyor. KPMG’nin yaptığı son araştırmaya göre ise Avrupa’da futbol bu sezon için oynanmaz ise 4 milyar Euro’luk bir ekonomik kayba neden olacak. Bu kayıpta en büyük zararı İngiltere Premier Lig görecek. İkinci sırada ise Almanya ve İtalya bulunuyor. İspanya La Liga da ekonomik olarak etkilenecek liglerin başında geliyor.



Türkiye'de de kayıp sürüyor



Toplam büyüklüğü 650 milyon Euro’yu bulan Süper Lig ise seyircisiz olarak maçları oynamaya devam ediyor. Her hafta bilet kaybı 6 milyon lirayı buluyor. Buna bir de kulüplerin lisanslı ürün satışları ve stat içi harcamaları eklenince rakam daha da yukarıya çıkabiliyor. UEFA bu konu ile ilgili olarak önümüzdeki dönemde bir çalışma yapması bekleniyor.