Avrupa gaz fiyatları yüzde 12,5 geriledi

Avrupa’da savaşla birlikte rekor tırmanış gösteren doğal gaz fiyatları, taraflardan gelen iyimser mesajların ardından düşüşe geçti. Dün megavatsaat başına 46,92 euro seviyesinden kapanan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF’de haziran vadeli gaz kontratlar bugün yüzde 12,5 azalarak megavatsaat başına 41,04 euro'ya geriledi.

İyimser hava fiyatları düşürdü

Fiyatlardaki düşüşte, ABD’nin İran ile savaşı sona erdirmek ve kapsamlı nükleer müzakereleri başlatmak amacıyla Tahran yönetimiyle tek sayfalık bir mutabakata yaklaştığına dair haberler etkili oldu. Washington, İran'a cevap için 48 saat süre verirken, mevcut durum savaşın başlangıcından bu yana uzlaşıya en yakın nokta olarak görülüyor.

Mutabakat metni bölgesel çatışmaların sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, İran'ın nükleer programının sınırlandırılması ve ABD yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik 30 günlük müzakere sürecini başlatmayı içeriyor. Görüşmelerin İslamabad veya Cenevre’de yapılabileceği belirtilirken, bu süreçte boğazdaki kısıtlamalar ile ABD’nin deniz ablukasının kademeli kaldırılmasının da gündemde olduğu ifade edildi.

Avrupa'nın stokları Hürmüz'e bağlı

Uzmanlar, küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki gerginliğin azalmasının, özellikle Avrupa'nın kış öncesi stoklarını doldurma sürecinde kritik önemde olduğunu vurguluyor.