Avrupa havalimanlarında siber saldırı krizi: Gecikmeler sürüyor, yolculara erken gelin uyarısı

Avrupa'da Brüksel, Berlin ve Londra gibi çeşitli büyük havalimanlarında kullanılan check-in ve biniş sistemine yapılan siber saldırının etkileri, üzerinden günler geçmesine rağmen devam ederken, uçuşlarda aksamalar ve uzun bekleme süreleri yaşanıyor.

Brüksel Havalimanı, 19 Eylül Cuma gecesi havalimanında kullanılan check-in ve biniş sistemleri hizmet sağlayıcısına yapılan siber saldırının etkilerinin bugün de devam ettiğini ve operasyonlarda aksamalar yaşandığını açıkladı.

Açıklamada, "Check-in ve biniş sistemlerinin dış sağlayıcısı olan Amerikan şirketi Collins Aerospace'e yapılan bir siber saldırının ardından, Brüksel Havalimanı da dahil olmak üzere birçok Avrupa havalimanında check-in operasyonlarında aksama yaşanıyor" ifadesi kullanıldı.

Collins Aerospace’in sorun gidermek için yoğun çalıştığı belirtilen açıklamada, "Sorunun ne zaman çözüleceği henüz belli değil" değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, bu durumun havalimanı programını da etkilediği, uçuşlarda gecikmelere ve iptallere neden olduğu kaydedildi.

Yolculara seferlerinin durumlarını kontrol etmeleri önerilen açıklamada, onaylanmış seferleri olan yolcuların online check-in yapmaları ve havalimanına uçuşlarından 3 saat önce gelmeleri tavsiye edildi.

Berlin Havalimanı'nda gecikmeler devam ediyor

Yolcu işlem sistemine yapılan siber saldırının ardından, Berlin Havalimanı'nda bugün de operasyonlarda aksaklıklar yaşanıyor.

Berlin Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, havalimanında bekleme sürelerinin uzadığı ve kalkışlarda bir saatten fazla gecikmeler yaşanabildiği belirtildi.

Hafta sonu yapılan Berlin Maratonu nedeniyle, Berlin Havalimanı'nda normal bir pazartesi gününe kıyasla 90 bin kadar ilave yolcunun seyahat planı bulunuyor.

Londra

Londra'daki Heathrow Havalimanı da check-in sistemindeki kesintinin ardından çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Collins Aerospace'in check-in operasyonlarını etkileyen sistemdeki kesintiyi gidermeye çalıştığı belirtilen açıklamada, yolculara havalimanına gelmeden önce uçuşlarının durumunu kontrol etmeleri ve havalimanına erken gelmeleri tavsiye edildi.

Hava yolu firmalarına bilişim hizmeti sağlayan ABD merkezli Collins Aerospace'e cuma gecesi düzenlenen siber saldırının ardından halen yolcu işlem sistemleri düzeltilemedi.

Collins Aerospace bugün yaptığı açıklamada, etkilenen dört havalimanı ve hava yolu firmasıyla birlikte çalıştığını ve tam işlevselliği geri kazanmak için gerekli güncellemeleri tamamlamanın son aşamalarında olduklarını bildirdi.