Avrupa hisselerinde yeni dönem: Dev bankalar fırsatı işaret etti

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Barclays ve RBC Capital Markets analistleri, Avrupa’da hız kazanan yeniden silahlanma sürecinin yeni bir evreye geçmesiyle birlikte bölgedeki savunma şirketlerinin önümüzdeki yıllarda güçlü büyüme performansını sürdürebileceğini öngörüyor.

Colin Moody liderliğindeki RBC analistleri, Avrupa savunma sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda şirketi takip kapsamına aldı. Banka, Rheinmetall, Thales ve Leonardo hisselerine “sektörün üzerinde performans” notu verirken, CSG, BAE Systems ve Saab için “sektör performansı” değerlendirmesinde bulundu.

Barclays'ten Saab için not artışı

Barclays ise Saab’ın notunu “ağırlığını artır” seviyesine yükseltirken, Kongsberg Gruppen, Babcock International Group ve Renk Group’u da aynı notla takip etmeye başladı.

Afonso Osorio liderliğindeki Barclays analistleri, Avrupa savunma sektörüne yönelik genel olarak olumlu beklentilerini koruyor. Ancak analistler, sektörde yatırımcıların bundan sonraki dönemde daha seçici hareket etmesi gerektiğine dikkat çekerek “kolay kazanç fırsatının” artık geride kaldığını ifade etti.

Osorio, “Savunma sektörüne yukarıdan aşağıya bakıldığında olumlu görüşümüzü koruyoruz ancak yatırımcılar açısından görünürlük, portföy kalitesi ve uygulama kabiliyeti daha önemli faktörler haline geldikçe şirketler arasındaki farklılaşmanın artmasını bekliyoruz” diye yazdı.

Savunma hisselerinde rallinin hızı kesildi

2022’den itibaren güçlü bir yükseliş sergileyen Avrupa savunma hisseleri, Orta Doğu’da savaşın başlamasına rağmen bu yılın ilk yarısında büyük ölçüde yatay seyretti. Yatırımcıların halihazırda yüksek seviyelere ulaşan değerlemeleri daha fazla yukarı taşımakta isteksiz davranması bu görünümde etkili oldu.

Savunma hisselerine yönelik yatırımcı ilgisinin giderek yoğunlaşmasıyla birlikte şirketlerin kazançları genel olarak güçlü kalmasına karşın hisselerdeki yükseliş ivmesi zayıfladı. Almanya’nın askeri yatırımlarına ilişkin beklentilerin fazla iyimser olabileceği yönündeki değerlendirmeler de sektörde baskı yarattı.

Bunun yanında savunma şirketlerinin insansız hava araçları ve modern savaş alanında öne çıkan diğer teknolojilerin geliştirilmesinde yeterince hızlı ilerleyemediğine yönelik endişeler de yatırımcıların temkinli davranmasında rol oynadı.

RBC ve Barclays düşüşü fırsat olarak görüyor

Buna karşın hem RBC hem de Barclays, savunma hisselerinde yaşanan geri çekilmenin sektöre yatırım yapmak açısından cazip bir fırsat oluşturduğu görüşünde.

Moody’nin değerlendirmesine göre Avrupa’nın yeniden silahlanma hamlesi, bölgedeki yıllık savunma harcamalarının 2030’a kadar yüzde 16 oranında büyümesini sağlayacak. Avrupa ülkelerinin Rusya’yı caydırmaya yeniden ağırlık vermesiyle birlikte savunma bütçelerindeki harcamaların büyük bölümünün geleneksel askeri ekipmanlara yönelmeye devam etmesi bekleniyor.

Moody, “Sektör, mart ayındaki zirvesinden bu yana yüzde 13 geriledi. Bu düşüş, güçlü temel görünümle birleştiğinde, sektörün geneli için cazip bir giriş noktası oluşturuyor” dedi.