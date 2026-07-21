Avrupa için alarm: Aşırı sıcakların faturası milyarlarca euroyu bulacak

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Dünyada en hızlı ısınan kıta konumundaki Avrupa, iklim değişikliğinin ekonomik sonuçlarıyla giderek daha fazla karşı karşıya kalıyor.

Bloomberg'e konuşan ekonomistler, aşırı sıcakların artık yalnızca çevresel değil, ekonomik büyüme, enflasyon ve kamu maliyesi açısından da ciddi bir risk oluşturduğunu belirtiyor.

Değerlendirmelere göre hükümetler, önümüzdeki yıllarda vatandaşları sıcak hava dalgalarından korumak ve altyapıyı iklim koşullarına uyumlu hale getirmek için milyarlarca euroluk yatırım yapmak zorunda kalacak.

Her yıl 70 milyar euroluk yatırım gerekecek

Avrupa Komisyonu'nun hesaplamalarına göre, AB ülkelerinin yükselen sıcaklıklara uyum sağlayabilmesi için 2050 yılına kadar her yıl yaklaşık 70 milyar euro harcaması gerekiyor.

Sigorta şirketi Allianz'ın analizine göre ise yalnızca Almanya'nın 2030 yılına kadar yaklaşık 130 milyar dolar, Fransa'nın ise 240 milyar dolar ekonomik kayıp yaşaması bekleniyor.

Araştırmayı hazırlayan ekonomistler, sıcak hava dalgalarının ekonomi üzerindeki etkisinin beklediklerinden çok daha büyük olduğunu vurguluyor.

Üretim düşüyor, enflasyon yükseliyor

Değerlendirmelere göre aşırı sıcaklar çalışanların verimliliğini azaltırken, sanayi üretimini de olumsuz etkiliyor. Bu durum yatırımların yavaşlamasına ve ekonomik büyümenin zayıflamasına neden oluyor.

ING Küresel Makroekonomi Başkanı Carsten Brzeski, bu yaz yaşanan sıcak hava dalgalarının tüm Avrupa için bir uyarı niteliği taşıdığını belirterek, artık sıcaklık verilerinin ekonomistler açısından da önemli bir gösterge haline geldiğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) analizleri ise sıcak hava dalgaları ve kuraklığın gıda enflasyonunu 0,4 ila 0,9 puan artırabileceğini, bu etkinin önümüzdeki 30 yılda iki katına çıkabileceğini ortaya koyuyor.

Avrupa'nın altyapısı sıcağa hazır değil

Uzmanlar, Avrupa'daki konutların ve altyapının büyük bölümünün soğuk iklim koşullarına göre inşa edildiğine dikkat çekiyor.

Hızla yükselen sıcaklıklar nedeniyle ulaşım, enerji ve şehir altyapılarında ciddi yatırımlar yapılması gerektiği belirtilirken, mevcut sistemlerin uzun süreli sıcak hava dalgalarına karşı yetersiz kaldığı ifade ediliyor.

İngiltere ve Fransa'da maliyet hızla büyüyor

Londra Belediyesi, yalnızca başkentteki risk altındaki konutları aşırı sıcaklardan korumanın maliyetinin 9 ila 45 milyar sterlin arasında olacağını hesaplıyor.

Verdant adlı düşünce kuruluşuna göre ise İngiltere'de yalnızca haziran ayındaki sıcak hava dalgasının ekonomiye faturası 2,36 milyar sterlin oldu. Fransa ise geçen yıl iklim değişikliğine uyum çalışmaları için 1,7 milyar euro harcadı. Bu rakama ulaşım altyapısı, enerji sistemleri ve sağlık alanındaki birçok yatırım ise dahil değil.

Binlerce can kaybı yaşandı

Ulusal kurumların verilerine göre bu yaz Avrupa genelinde yaşanan sıcak hava dalgaları nedeniyle 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Ekonomistler, aşırı sıcakların artık geçici bir hava olayı değil, Avrupa'nın ekonomi politikalarını doğrudan şekillendirecek kalıcı bir risk haline geldiği görüşünde. Uzmanlara göre bugün yapılacak yatırımlar, gelecekte oluşabilecek çok daha büyük ekonomik ve insani kayıpların önüne geçebilir.