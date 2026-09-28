Avrupa kışa düşük gaz stoğuyla giriyor: Brüksel tüketimi kısın dedi

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Avrupa’da yaklaşan kış öncesinde enerji alarmı yeniden yükseldi. Doğal gaz depolarındaki doluluk oranının geçen yılın belirgin biçimde gerisinde kalması ve LNG piyasasında artan rekabet, Brüksel’i üye ülkelere tüketimi azaltacak yeni önlemler için çağrı yapmaya yöneltti.

Gaz depoları geçen yılın 12 puan altında

Avrupa Birliği Enerji Komiseri Dan Jørgensen, üye ülkelerin enerji bakanlarına gönderdiği mektupta gaz depolarının mevcut seviyesini “olağanüstü düşük” olarak nitelendirdi.

AB genelinde doğal gaz depolarının doluluk oranı yaklaşık yüzde 70 seviyesinde bulunuyor. Bu oran geçen yılın aynı döneminin yaklaşık 12 puan altında.

Avrupa, şu aşamada doğrudan bir doğal gaz arz sıkıntısıyla karşı karşıya değil. Ancak Brüksel’in kaygısı, kış aylarında talebin artmasıyla mevcut düşük stokların küresel LNG piyasasındaki yüksek fiyatlarla birleşmesi.

Avrupa’nın gösterge doğal gaz fiyatı TTF son dönemde megavatsaat başına yaklaşık 72 Euro seviyesinde seyrediyor. Orta Doğu’daki gerilim, Körfez’den LNG akışına ilişkin belirsizlik ve Asya’dan gelen güçlü talep fiyatlar üzerindeki baskıyı artırıyor.

Avrupa doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 80’ini dış kaynaklardan karşılıyor. Bu nedenle küresel LNG fiyatlarındaki yükseliş ve arzda oluşabilecek yeni kesintiler doğrudan Avrupa’nın kış maliyetlerine yansıyabiliyor.

Brüksel 2022 önlemlerini yeniden masaya getirdi

Jørgensen, hükümetlerden depolara gaz girişini destekleyecek ya da doğal gaz ve elektrik tüketimini azaltacak önlemleri sürdürmelerini istedi.

Brüksel’in gündeme getirdiği seçenekler arasında kamu binalarındaki sıcaklıkların sınırlandırılması, açık alan ısıtmasının azaltılması, yoğun saatlerde elektrik tüketiminin düşürülmesi ve gerekli olmayan gece aydınlatmalarının kapatılması bulunuyor.

Benzer önlemler Avrupa’nın 2022’de yaşadığı enerji krizinde de uygulanmıştı.

Komisyon bu aşamada üye ülkelere zorunlu tüketim kısıtlaması getirmiyor. Ancak mevcut koşulların kötüleşmesi halinde ülkelerin ulusal acil durum planlarında bulunan daha sert tedbirler de devreye alınabilecek.

Brüksel’in dikkat çektiği diğer konu ise depoları her koşulda yüzde 90’a doldurma çabasının fiyatları daha da yukarı çekme ihtimali.

AB kuralları piyasa koşullarına bağlı olarak hedefte esnekliğe izin veriyor. Jørgensen, ülkelerin bu imkanları kullanarak bazı durumlarda doluluk hedefini yüzde 80’e kadar indirebileceğine işaret etti.

Amaç, aynı anda büyük miktarlarda doğal gaz satın alınmasını ve bunun zaten sıkışık olan LNG piyasasında fiyatları daha da yükseltmesini önlemek.

Avrupa’nın LNG yarışı Türkiye’yi de ilgilendiriyor

Avrupa’daki gelişmeler Türkiye açısından da yakından izleniyor.

Türkiye doğal gaz ihtiyacının önemli bölümünü boru hatlarıyla karşılarken LNG de arz güvenliğinde önemli bir pay taşıyor. Avrupa’nın kış öncesinde spot LNG alımlarını artırması halinde aynı kargolar için Asya ve Türkiye dahil farklı alıcılar arasındaki rekabet güçlenebilir.

Bu durum Türkiye’nin LNG tedarikinde doğrudan bir sorun yaşanacağı anlamına gelmiyor. Ancak küresel LNG fiyatlarının yükselmesi, ithalat maliyetleri açısından Türkiye dahil bütün alıcı ülkeler üzerinde ek baskı oluşturabilir.

Avrupa açısından kritik dönem ise önümüzdeki haftalarda başlayacak. Havaların soğumasıyla birlikte depolardan doğal gaz çekişi hızlanırken yeni LNG girişlerinin mevcut stok kaybını ne ölçüde karşılayacağı belirleyici olacak.

AB enerji bakanları da 28-29 Eylül’de Dublin’de düzenlenen gayriresmi toplantıda enerji güvenliği ve kış hazırlıklarını görüşüyor.

Dolayısıyla Avrupa’nın önündeki temel risk şu anda gazın tamamen tükenmesi değil; kışlık arzı güvence altına almak için daha yüksek fiyat ödemek zorunda kalması.