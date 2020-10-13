Avrupa Komisyonu COVID-19 desteğini haziran sonuna dek uzattı
Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada COVID-19 krizi ile ilgili devlet desteklerini 2021 yılının haziran ayının sonuna dek uzatıldığı duyuruldu.
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Komisyon'un işletmelerin COVID-19 krizini atlatmaları ve AB ortak pazarını korumak için açıklanan geçici desteğin 6 ay daha uzatılarak 2021 yılının haziran ayının sonuna dek devam edeceğini açıkladı.
Vestager alınan kararın ayrıca devletin yeniden sermayelendirilen şirketlerden çıkması için yeni olanaklar sunarken bu şirketlerdeki payını korumak ve çarpıklıkları rekabete sınırlama konularında yeni olasılıklar sunacağını söyledi.