Avrupa Komisyonu daralma beklentisini yüzde 8.3’ yükseltti

07 Temmuz 2020

Avrupa Komisyonu ekonomik büyüme beklentilerini 2020 yılı için öngörülen yüzde 7.4’lük daralmayı yüzde 8.3’lük daralma ve 2021 yılı öngörülen yüzde 6.1’lik büyümeyi, yüzde 5.8 büyüme olarak güncelledi.

Avrupa Komisyonu Başkan yardımcısı Valdis Domborvskis yaptığı açıklamada, “Salgının ekonomi üzerindeki etkisi hesapladığımızdan daha ciddi oldu. Yeni bir salgın dalgasının yanı sıra büyük risklerle karşı karşıya olduğumuz fırtınalı sularda yönümüzü bulmaya çalışıyoruz. Bu öngörü güncellemesi toparlama paketimiz olan NextGenerationEU üzerinde anlaşmamız gerektiğini gösteriyor.” dedi.

Avrupa ekonomisinin görünümü, üye ülkelerin ekonomilerine tekrar faal hale getirmek için attıkları adımlara rağmen son iki ayda kötüye gitti.

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen bölgesel salgın endişeleri de öngörülerin aşağı yönlü güncellenmelerinde etkili oldu.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) haziran ayında yaptığı açıklamada 19 ülkelik Euro Bölgesi’nin ekonomik daralmasının 2020 yılında yüzde 10’u aşacağı belirtildi. IMF ayrıca Fransa, İtalya ve İspanya için daralmanın yüzde 12 düzeylerinde olacağını açıkladı.

Ekonomik toparlanmayı desteklemek için çalışan Avrupa Birliği eşi görülmemiş bir teşvik planı üzerinde çalışıyor ancak birliğin 27 üyesinin de konu üzerinde anlaşması gerekiyor.

Avrupa Komisyonu gelecek hafta Brüksel’de 750 milyar euroluk kurtarma paketi üzerinde görüşecek.