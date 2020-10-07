Avrupa Komisyonu'ndan İtalya'ya 1,7 milyar euroluk destek
Avrupa Komisyonu İtalya'nın ekonomik toparlanması için 1,7 milyar euroluk fonlamayı onayladı.
Avrupa Komisyonu, İtalya'nın ekonomik toparlanması için Avrupa Bölgesel Gelişim Fonu'ndan (ERDF) yaklaşık 1,7 milyar euroluk fon sağlanmasını onayladı.
Avrupa Komisyonu Uyum ve Reform komiseri Elisa Ferreira, "İtalya, Koronavirüs'e Karşılık Yatırım Girişimi'nin ekonomik destekleri kapsamında ekonomisini ve sağlık sistemini desteklemeye devam edebilecek" dedi ve AB vatandaşlarının yaşam kalitesini ve ekonomiyi korumanın Avrupa Komisyonu'nun önceliği olduğunu hatırlattı.