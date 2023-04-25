Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası’ndan Türkiye'ye 250 milyon euro kredi

Kurumun internet sitesinde yer alan dün tarihli açıklamada, "CEB'nin onayladığı 250 milyon euroluk kredi hükümetin kısa vadede kritik sağlık hizmetlerini yeniden hayata geçirmesine ve orta vadede dayanıklı sağlık altyapısı oluşturmasına destek olacak" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada yeni onaylanan kredinin CEB Başkanı Carlo Monticelli'nin geçen ay düzenlenen bağış konferansında açıkladığı, Türkiye ile Suriye halklarına verilmesi taahhüt edilen 500 milyon euronun parçası olduğu belirtildi.

CEB Yönetim Kurulu ayrıca Türkiye ve diğer CEB üyesi ülkelerde kullanılmak üzere Afet Önleme ve Kurtarma Fonu kurulması için karar aldı.